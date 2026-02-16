Internacional
Lluvias, inundaciones y nevadas: Cómo estará California tras el anuncio de un temporal invernal
Las autoridades estadounidenses informaron sobre un poderoso temporal invernal que podría generar lluvias, inundaciones y nevadas en California.
El horizonte del centro de Los Ángeles se alza en el horizonte mientras los vehículos circulan por la autopista 110 durante una tormenta invernal en la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles, California, el 31 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Las autoridades meteorológicas de California informaron sobre un poderoso temporal invernal que podría afectar el estado con inundaciones, vientos y nevadas intensas.
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico de Sacramento y medios como CNN, el temporal invernal se desplazará hacia la costa este.
"Un frente sobre California, con una profunda vaguada en niveles superiores, se desplazará hacia el este, hacia los Grandes Lagos, el valle del Misisipi y las llanuras del sur, el miércoles por la noche", señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).
Este sistema, según las autoridades estadounidenses, producirá lluvia y nieve en zonas altas a lo largo de la costa oeste, así como fuertes acumulaciones de nieve en Sierra Nevada.
También se registrarán fuertes lluvias en la costa central y sur de California.
"Por tanto, el Comité de Protección Ambiental ha emitido un riesgo leve (nivel 2) de lluvias excesivas hasta la mañana del martes 17 de febrero", afirmó el NWS.
Finalmente, el NWS advirtió que estas fuertes lluvias podrían generar inundaciones repentinas en zonas localizadas, como áreas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y regiones afectadas por incendios forestales.
