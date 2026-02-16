Lluvias, inundaciones y nevadas: Cómo estará California tras el anuncio de un temporal invernal

Las autoridades meteorológicas de California informaron sobre un poderoso temporal invernal que podría afectar el estado con inundaciones, vientos y nevadas intensas.

De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico de Sacramento y medios como CNN, el temporal invernal se desplazará hacia la costa este.

"Un frente sobre California, con una profunda vaguada en niveles superiores, se desplazará hacia el este, hacia los Grandes Lagos, el valle del Misisipi y las llanuras del sur, el miércoles por la noche", señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

Este sistema, según las autoridades estadounidenses, producirá lluvia y nieve en zonas altas a lo largo de la costa oeste, así como fuertes acumulaciones de nieve en Sierra Nevada.

También se registrarán fuertes lluvias en la costa central y sur de California.

"Por tanto, el Comité de Protección Ambiental ha emitido un riesgo leve (nivel 2) de lluvias excesivas hasta la mañana del martes 17 de febrero", afirmó el NWS.

Gusty to high winds and low relative humidity will bring elevated to critical fire weather to the central and southern Plains into Wednesday. Two Pacific storms will impact the western U.S. into Wednesday with gusty winds, low elevation rain, and heavy mountain snow.… pic.twitter.com/3J7i3qfhKY — National Weather Service (@NWS) February 16, 2026

Finalmente, el NWS advirtió que estas fuertes lluvias podrían generar inundaciones repentinas en zonas localizadas, como áreas urbanas, carreteras, pequeños arroyos y regiones afectadas por incendios forestales.

