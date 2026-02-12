Emiten alerta por nieve en EE. UU. debido al “efecto lago” y cómo estará el clima el 13 y 14 de febrero

Autoridades estadounidenses, como el Servicio de Meteorología Nacional (NWS), informaron este 12 de febrero sobre nevadas que se formarán en diferentes áreas de EE. UU., debido a la presencia del "efecto lago".

En su más reciente boletín informativo, el NWS indica que este fenómeno provocará nieve en la zona baja de los Grandes Lagos, además de un patrón inestable en el noroeste del Pacífico.

"La nieve por efecto lago continuará a sotavento de los lagos Erie y Ontario hasta el viernes", indica el NWS.

Además, en el oeste de EE. UU. habrá lluvia y nieve de mayor altitud, en específico sobre la Gran Cuenca, el próximo viernes 13 de febrero.

También un frente se desplazará sobre el noroeste del Pacífico durante la tarde de este jueves y causará lluvias ligeras y nieve sobre las cascadas.

This weekend there will be heavy rainfall threat in the South-Central to East/Southeast U.S. with some northern periphery wintry component to monitor. Early next week there is a risk for moderate-heavy precipitation and gusty winds into the West. pic.twitter.com/am52wn3PLw — National Weather Service (@NWS) February 12, 2026

El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido recientemente una alerta de riesgo marginal de tormentas eléctricas, que se prevé ocurran en partes del oeste de Texas.

Asimismo, un sistema de baja presión superficial sobre el suroeste de EE. UU. se moverá gradualmente hacia las llanuras del sur y centro para el viernes 13 de febrero, y posteriormente descenderá hacia el valle del Misisipi el 14 de febrero.

A storm system pushing across the southern U.S. from Friday through the weekend is expected to bring areas of heavy rain and localized flash flooding. Find and follow your local NWS forecast office for details using https://t.co/GWrG0hTRHN pic.twitter.com/zsPRHtUzun — National Weather Service (@NWS) February 11, 2026

Con relación al frente frío, este avanzará por el centro de EE. UU. durante la mañana del 14 de febrero.

"Si bien las lluvias de este sistema serán generalmente beneficiosas, se ha señalado que las áreas dentro de las llanuras del sur tienen un riesgo marginal de lluvia excesiva, con probabilidad de inundaciones repentinas el viernes", afirma el NWS.

