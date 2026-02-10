Qué estados de EE. UU. están en alerta por registrarse una mala calidad en el aire y qué recomiendan las autoridades

Recientes informes de entidades estadounidenses, como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA, en inglés) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), han alertado sobre la mala calidad del aire en tres estados.

Esto ha provocado que las autoridades emitieran instrucciones a las personas residentes en esas zonas para que permanezcan bajo techo, ya que la calidad del aire, según medios como Infobae, alcanza niveles de contaminación no saludables.

Según el citado medio, los estados afectados son Alaska, Pensilvania y Alabama.

De acuerdo con el NWS, en el caso de Alaska, las áreas con un nivel de aire insalubre incluyen la ciudad de Fairbanks y el área de Liberty/Clairton, donde se encuentran Clairton, Glassport, Lincoln, Liberty y Port Vue.

En Alabama, las zonas más afectadas son Decatur, Cullman y áreas próximas a la interestatal 65.

Según las autoridades estadounidenses, los niveles de contaminación del aire podrían afectar a grupos sensibles, es decir, niños, adultos mayores o personas con afecciones cardiacas o pulmonares.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas necesarias para reducir su exposición al aire contaminado, como disminuir la intensidad y duración de cualquier actividad al aire libre.

La EPA y el NWS detallaron que el aire en estos tres estados presenta lo que se conoce como PM 2.5: pequeñas partículas de aproximadamente 2.5 micrómetros, consideradas peligrosas para la salud humana.

El riesgo que suponen estas partículas radica en su tamaño, pues son lo bastante pequeñas para ser inhaladas sin que la persona lo advierta, llegar hasta los pulmones, penetrar el torrente sanguíneo y agravar enfermedades preexistentes.

Según las autoridades, el PM 2.5 puede originarse en emisiones de vehículos, centrales eléctricas, polvo de carreteras, obras en construcción y humo.

