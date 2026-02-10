Lluvias y nevadas: Cómo estará el clima en EE. UU. durante esta semana

Las autoridades estadounidenses han informado recientemente sobre la llegada de fuertes lluvias y nevadas durante esta semana.

Según el más reciente boletín del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés), se espera que un sistema de baja presión provoque una afluencia de humedad y lluvias intensas en California durante la noche de este martes y el miércoles 11 de febrero.

"Habrá suficiente energía a lo largo del frente frío para producir algunas tormentas eléctricas", señala el NWS.

Debido a estas, también podrían registrarse ráfagas de viento fuertes y lluvias intensas en la cordillera Transversal.

En la Sierra Nevada, el NWS prevé nevadas durante la noche del 11 de febrero.

"Hay alertas de tormenta invernal y avisos de clima invernal por probabilidades moderadas de acumulaciones de nieve de hasta 30 cm y vientos de hasta 80 km/h", indica el NWS.

A Pacific system will bring low elevation rain and isolated thunderstorms to California tonight. There is a Marginal chance for Excessive Rainfall across the Transverse Mountain Range, particularly over the sensitive burn scars. Heavy snow is expected for the Sierra Nevada… pic.twitter.com/lL1RTq1nFG — National Weather Service (@NWS) February 11, 2026

Conforme a su trayectoria, el NWS prevé precipitaciones desde el centro de la Gran Cuenca hacia el este, a través de las Montañas Rocosas centrales, el miércoles y jueves de esta semana.

En el norte del estado de Nueva York, debido a un sistema de vientos rápidos, se prevé la caída de nieve ligera a moderada desde la tarde de este martes, además de posibles acumulaciones en la ciudad.

En distintas zonas de EE. UU., como Nueva Inglaterra y Maine, se han emitido alertas de clima invernal.

A storm system and associated fronts will track from the Four Corners region into the Mississippi Valley Friday through Sunday, bringing with it heavy rain – and even the potential for flash flooding – this weekend. When might you see your shot? Visit https://t.co/VyWINDk3xP for… pic.twitter.com/DmsmbHU3Xg — National Weather Service (@NWS) February 10, 2026

"Más al sur y al este, hacia el corredor urbano, se pronostican lluvias heladas ligeras que podrían hacer que los desplazamientos sean resbaladizos", advierte el NWS.

Este sistema de vientos, según el NWS, abandonará rápidamente la región el próximo miércoles, lo que supondrá el fin de las precipitaciones en la mayoría de localidades.

Lea también: Qué estados de EE. UU. están en alerta por registrarse una mala calidad en el aire y qué recomiendan las autoridades