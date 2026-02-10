Internacional
Lluvias y nevadas: Cómo estará el clima en EE. UU. durante esta semana
El NWS indicó que en varias zonas de EE. UU. podrían registrarse fuertes lluvias y nevadas que podrían causar hasta 30 centímetros de nieve.
FOTO ILUSTRATIVA. Personas se protegen de la lluvia este lunes, en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades estadounidenses han informado recientemente sobre la llegada de fuertes lluvias y nevadas durante esta semana.
Según el más reciente boletín del Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, en inglés), se espera que un sistema de baja presión provoque una afluencia de humedad y lluvias intensas en California durante la noche de este martes y el miércoles 11 de febrero.
"Habrá suficiente energía a lo largo del frente frío para producir algunas tormentas eléctricas", señala el NWS.
Debido a estas, también podrían registrarse ráfagas de viento fuertes y lluvias intensas en la cordillera Transversal.
En la Sierra Nevada, el NWS prevé nevadas durante la noche del 11 de febrero.
"Hay alertas de tormenta invernal y avisos de clima invernal por probabilidades moderadas de acumulaciones de nieve de hasta 30 cm y vientos de hasta 80 km/h", indica el NWS.
Conforme a su trayectoria, el NWS prevé precipitaciones desde el centro de la Gran Cuenca hacia el este, a través de las Montañas Rocosas centrales, el miércoles y jueves de esta semana.
En el norte del estado de Nueva York, debido a un sistema de vientos rápidos, se prevé la caída de nieve ligera a moderada desde la tarde de este martes, además de posibles acumulaciones en la ciudad.
En distintas zonas de EE. UU., como Nueva Inglaterra y Maine, se han emitido alertas de clima invernal.
"Más al sur y al este, hacia el corredor urbano, se pronostican lluvias heladas ligeras que podrían hacer que los desplazamientos sean resbaladizos", advierte el NWS.
Este sistema de vientos, según el NWS, abandonará rápidamente la región el próximo miércoles, lo que supondrá el fin de las precipitaciones en la mayoría de localidades.
