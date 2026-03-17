Los detalles de la mujer detenida en Panamá por un triple homicidio tras ser deportada desde EE. UU.

Este 17 de marzo, las autoridades panameñas informaron sobre la detención de una mujer de 27 años, deportada desde Estados Unidos, a quien investigan por su presunta vinculación con un triple homicidio.

Tanto la Policía Nacional de Panamá como medios internacionales señalaron que la mujer fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La Policía de Panamá publicó en redes sociales un video en el que dos agentes trasladan a la mujer esposada por el aeropuerto.

Infobae detalló que la mujer es requerida por las autoridades judiciales por su presunta vinculación con un caso de alto impacto ocurrido en el 2022. Se trata de un triple homicidio en el corregimiento de Don Bosco.

Ese medio añadió que el hecho ocurrió cuando varias personas fueron atacadas a tiros en un local de comida.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía Metropolitana para continuar con las investigaciones.

#Últimas24Horas | A nivel nacional, aprehendimos a 189 personas, realizamos 61 diligencias de allanamientos, decomisamos cinco armas de fuego, 321 municiones y B/.1,005.00 en efectivo. #PlanFirmeza pic.twitter.com/K6gfdE5gUF — Policía Nacional (@policiadepanama) March 17, 2026

Finalmente, la Policía panameña afirmó que, en las últimas 24 horas, ha capturado a 189 personas, ha llevado a cabo 61 diligencias y ha decomisado cinco armas y 321 municiones.

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