Los detalles de la mujer que murió en Minnesota tras recibir varios disparos de un agente del ICE

Este 7 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó que una mujer murió en Minnesota luego de recibir múltiples disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, indicó que el hecho ocurrió durante un operativo en Mineápolis, donde se reportó la captura de al menos mil migrantes provenientes de Ecuador, México y El Salvador.

McLaughlin explicó que la mujer, a quien calificó como “una alborotadora violenta”, habría intentado atropellar a los agentes migratorios con un vehículo. La funcionaria describió el hecho como un “acto de terrorismo interno”.

Según McLaughlin, fue por ese motivo que un agente del ICE le disparó en repetidas ocasiones en un intento de defenderse.

“La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo”, escribió la funcionaria en redes sociales.

Residentes de Minnesota protestaron este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria denunció que “los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE”, al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1 mil 300% en ataques en su contra y de 8 mil% en amenazas de muerte.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

El incidente recuerda uno similar ocurrido en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE mataron a un mexicano de 38 años tras alegar que “intentó conducir su vehículo” contra ellos. En octubre, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de agentes migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad”.

“Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas”, escribió el demócrata en X.

ICE, get the fuck out of Minneapolis. pic.twitter.com/1gfFC0Le6Q — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 7, 2026

Lea también: Migrantes guatemaltecos retornados desde Estados Unidos: ICE e IGM registran menos deportaciones en 2025