Los detalles de “Verónica III”, el reciente petrolero incautado por EE. UU. en el océano índico

Según las fuerzas estadounidenses, el buque habría escapado del bloqueo en el Caribe ordenado por Trump que contra buques que entren o salgan de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses informaron el pasado 15 de febrero sobre la intercepción de un petrolero en el océano Índico que habría escapado del bloqueo en el Caribe, ordenado por el presidente Donald Trump.

Mediante un mensaje en la red social X, el Departamento de Guerra informó sobre la intercepción del buque, denominado “El Verónica III”.

“El Verónica III intentó burlar el bloqueo del presidente Trump, y esperaba poder escapar. Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos”, señaló el Departamento.

Además, las fuerzas estadounidenses compartieron un video en sus redes sociales, en el que se observa el operativo para interceptar el buque.

Añadieron que el “Verónica III” zarpó de Venezuela el pasado 3 de enero, la misma fecha en que fuerzas especiales de EE. UU. capturaron al mandatario Nicolás Maduro en Caracas.

Según TankersTrackers.com, el buque transportaba alrededor de 1.9 millones de barriles de petróleo y estaba incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán.

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”, declaró la entidad en X.

Hace una semana, EE. UU. interceptó otro buque, denominado Aquila I. Se trata de operativos ordenados por Trump, luego de “bloquear” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

Desde esa orden, aproximadamente nueve barcos han sido interceptados por EE. UU.

