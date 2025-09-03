Los detalles del asalto a John Milton, famoso hipnotista de México, por parte de hombres armados en Sinaloa

El pasado 2 de septiembre, medios internacionales informaron que John Milton, famoso hipnotista de México, había resultado herido tras un asalto ocurrido en Culiacán, estado de Sinaloa.

Sin embargo, la cuenta oficial del hipnotista afirma que Milton no resultó herido durante el asalto, aunque sí fue despojado de su vehículo.

"Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto", asegura el comunicado oficial publicado en las redes sociales de Milton.

Los reportes de medios locales mexicanos señalaron que el asalto ocurrió a las 17 horas del martes, cuando Milton se conducía por la carretera Culiacán-Eldorado.

Medios como Infobae afirman que, en dicha carretera, cuatro hombres armados descendieron de un vehículo sedán gris para bloquearle el paso al hipnotista, obligarlo a bajar y llevarse su vehículo.

Queremos aclarar que John Milton se encuentra bien y sin ninguna lesión. Lamentablemente, fue víctima del robo de su camioneta, pero ya está a salvo.

De hecho, hay un video en la red social TikTok en el que se observa cómo Milton camina por la carretera después de que su vehículo fue robado.

Además, Milton hizo una transmisión en vivo en donde denunció lo ocurrido y pidió una reflexión por la violencia e inseguridad que se vive en México, según sus palabras.

El medio argentino señala que Milton se encontraba en Sinaloa como parte de una gira que incluía otros destinos como Mazatlán y Los Mochis.

Este 3 de septiembre se originaron rumores que apuntaban a que el vehículo de Milton ya había sido recuperado, pero las autoridades de Sinaloa no han confirmado dicha información.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

