Los detalles del asalto a John Milton, famoso hipnotista de México, por parte de hombres armados en Sinaloa

Medios de México informaron que John Milton, famoso hipnotista, sufrió de un asalto por hombres armados en una carretera de Culiacán, Sinaloa.

John Milton

John Milton, famoso hipnotista de México, denunció haber sido víctima de un asalto en Culiacán, Sinaloa. (Foto Prensa Libre: TikTok: johnmiltonoficial)

El pasado 2 de septiembre, medios internacionales informaron que John Milton, famoso hipnotista de México, había resultado herido tras un asalto ocurrido en Culiacán, estado de Sinaloa.

Sin embargo, la cuenta oficial del hipnotista afirma que Milton no resultó herido durante el asalto, aunque sí fue despojado de su vehículo.

"Han circulado noticias falsas sobre que resultó herido; queremos dejar en claro que esto es totalmente incorrecto", asegura el comunicado oficial publicado en las redes sociales de Milton.

Los reportes de medios locales mexicanos señalaron que el asalto ocurrió a las 17 horas del martes, cuando Milton se conducía por la carretera Culiacán-Eldorado.

Medios como Infobae afirman que, en dicha carretera, cuatro hombres armados descendieron de un vehículo sedán gris para bloquearle el paso al hipnotista, obligarlo a bajar y llevarse su vehículo.

De hecho, hay un video en la red social TikTok en el que se observa cómo Milton camina por la carretera después de que su vehículo fue robado.

Además, Milton hizo una transmisión en vivo en donde denunció lo ocurrido y pidió una reflexión por la violencia e inseguridad que se vive en México, según sus palabras.

El medio argentino señala que Milton se encontraba en Sinaloa como parte de una gira que incluía otros destinos como Mazatlán y Los Mochis.

Este 3 de septiembre se originaron rumores que apuntaban a que el vehículo de Milton ya había sido recuperado, pero las autoridades de Sinaloa no han confirmado dicha información.

Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Culiacán Sinaloa

ARCHIVADO EN:

Culiacán Sinaloa Tendencias entretenimiento 
