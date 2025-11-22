Internacional
Los detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de una exestrella infantil de Panamá
Las autoridades de Panamá confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Esteban de León, exestrella infantil que ganó popularidad en 2012.
Foto Ilustrativa. Las autoridades de Panamá dieron más detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de Esteban de León, una extrella infantil que ganó popularidad en 2012 en el reality "Canta Conmigo". (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios internacionales reportaron que Esteban de León, un artista de Panamá reconocido por participar en el reality “Canta Conmigo” a los 11 años, fue encontrado sin vida, luego de que se reportara su desaparición.
Esteban fue reconocido en el 2012 por su participación en el concurso. Posteriormente, trabajó en distintos eventos comunitarios de Panamá, además de lanzar algunas canciones.
Univisión detalló que la estrella panameña fue reportada como desaparecida el pasado 31 de octubre, y no fue sino hasta el 5 de noviembre que su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en una iglesia ubicada en el sector 3 de Las Paredes.
Las autoridades panameñas informaron que el cuerpo de Esteban estaba “envuelto en plástico” y fue hallado cerca de su camioneta, la cual estaba calcinada.
El 8 de noviembre, la policía de Panamá informó sobre la captura de dos presuntos responsables de la muerte del cantante y actor.
Las autoridades indicaron que la investigación durará alrededor de seis meses, tiempo en que los presuntos responsables permanecerán en “detención provisional”.
Por otro lado, el abogado de la familia del cantante informó que se presentará una querella penal contra los presuntos responsables, quienes son señalados por robo, secuestro y homicidio.
La fiscalía reveló que el cuerpo del artista fue sometido a una necropsia. Se descartó que su muerte fuera “natural” y se planteó la posibilidad de que se tratara de un “evento traumático”, debido a las heridas visibles que presentaba, aunque no se detallaron.
Lea también: Verificamos por usted: ¿El Pentágono envió tropas estadounidenses a Panamá?