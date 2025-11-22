Los detalles del hallazgo del cuerpo sin vida de una exestrella infantil de Panamá

Medios internacionales reportaron que Esteban de León, un artista de Panamá reconocido por participar en el reality “Canta Conmigo” a los 11 años, fue encontrado sin vida, luego de que se reportara su desaparición.

Esteban fue reconocido en el 2012 por su participación en el concurso. Posteriormente, trabajó en distintos eventos comunitarios de Panamá, además de lanzar algunas canciones.

Univisión detalló que la estrella panameña fue reportada como desaparecida el pasado 31 de octubre, y no fue sino hasta el 5 de noviembre que su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en una iglesia ubicada en el sector 3 de Las Paredes.

Las autoridades panameñas informaron que el cuerpo de Esteban estaba “envuelto en plástico” y fue hallado cerca de su camioneta, la cual estaba calcinada.

El 8 de noviembre, la policía de Panamá informó sobre la captura de dos presuntos responsables de la muerte del cantante y actor.

🟡🔵La familia de Esteban Danilo De León Osorio, de 25 años, formalizó una querella penal ante el Ministerio Público mientras continúa la investigación por su muerte, un caso que sigue revelando nuevos indicios y que mantiene bajo detención provisional a dos señalados: Arturo… pic.twitter.com/A9XPzvT9Ho — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) November 19, 2025

Las autoridades indicaron que la investigación durará alrededor de seis meses, tiempo en que los presuntos responsables permanecerán en “detención provisional”.

Por otro lado, el abogado de la familia del cantante informó que se presentará una querella penal contra los presuntos responsables, quienes son señalados por robo, secuestro y homicidio.

Encuentran cuerpo que sería el de Esteban De León; en 2012 pidió ‘un alto a la violencia’ en el programa Canta Conmigohttps://t.co/3qJtb6MYhP pic.twitter.com/4lPxX79EyU — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) November 5, 2025

La fiscalía reveló que el cuerpo del artista fue sometido a una necropsia. Se descartó que su muerte fuera “natural” y se planteó la posibilidad de que se tratara de un “evento traumático”, debido a las heridas visibles que presentaba, aunque no se detallaron.

