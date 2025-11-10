Verificamos por usted: ¿El Pentágono envió tropas estadounidenses a Panamá?

Recientemente se divulgó supuesta información sobre el envío de tropas estadounidenses a Panamá por parte del Pentágono.

La cadena ABC informó sobre estos movimientos el 10 de noviembre y detalló que el Departamento de Guerra comenzó a enviar tropas con el objetivo de realizar entrenamientos en la selva panameña.

ABC citó a un funcionario del Pentágono, quien señaló que entre los elementos enviados hay soldados e infantes de la Marina de Estados Unidos.

El funcionario detalló que las tropas habrían llegado a la base aeronaval Cristóbal Colón, como parte de los entrenamientos que comenzaron a principios del 2025.

ABC también consultó al funcionario si estos ejercicios estarían relacionados con las acciones militares de EE. UU. en Venezuela, a lo que respondió que no existe ningún vínculo.

El hecho causó más sorpresa porque es la primera vez en casi 20 años que tropas estadounidenses se movilizan hacia el país centroamericano.

For the first time in decades, the Pentagon has begun sending conventional ground forces to Panama to train in the jungle there.



The move returns U.S. soldiers and Marines to a course once called the "Green Hell" because of its similarities to Vietnam. https://t.co/aXhsDLefNP pic.twitter.com/8xPSK1b9Ai — ABC News (@ABC) November 10, 2025

Fue el 4 de noviembre pasado cuando el Comando Sur de EE. UU. informó sobre este tipo de entrenamientos, en conjunto con las autoridades de Panamá.

En ese momento, las autoridades indicaron que el objetivo principal del entrenamiento era que los soldados "pudieran sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos".

El coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU., Steve Ganyard, afirmó que el reciente interés estadounidense por Panamá podría deberse a razones prácticas, aunque no descartó que también se trate de una forma de enviar "un mensaje" a la región.

For the first time in more than two decades, the Pentagon has begun sending conventional ground forces to Panama to train in the jungle there. https://t.co/bgqS5dTEgE — ABC News (@ABC) November 10, 2025

"Desde un punto de vista práctico, es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa. Y las selvas de Centroamérica y Suramérica presentan sus propios desafíos. Dicho esto, sin duda se le está enviando un mensaje a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro al realizar entrenamientos de combate en su territorio", afirmó a ABC.

