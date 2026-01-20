Los detalles del “Motor Vessel Sagitta”, el petrolero recién capturado por EE. UU. en el mar Caribe

Estados Unidos informó el 10 de enero sobre la captura de un nuevo petrolero en el mar Caribe, el séptimo incautado por el Gobierno de Donald Trump, tras el anuncio de un bloqueo a los buques que salieran de o ingresaran a Venezuela.

El Comando Sur del Ejército estadounidense confirmó la información en la red social X y señaló que el operativo no causó "ningún incidente".

"El Motor Vessel Sagitta operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados", afirmó el Comando Sur en redes sociales.

Junto a la información, las autoridades estadounidenses compartieron un video de 20 segundos en el que se muestra el petrolero en medio del mar Caribe.

"El único petrolero que saldrá de Venezuela será aquel coordinado de manera adecuada y legal", agregó el Comando Sur de EE. UU.

Son siete los petroleros incautados por EE. UU.; uno de ellos, de bandera rusa, fue capturado en el Ártico Norte a inicios del 2026.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Además de la incautación de petroleros en el Caribe y el Pacífico, EE. UU. también ha efectuado numerosos ataques contra supuestas embarcaciones que transportaban drogas, presuntamente vinculadas al mandatario Nicolás Maduro.

Donald Trump ha reiterado que, tras la captura de Maduro, el pasado 3 de enero, el petróleo de Venezuela será controlado por Washington.

Las autoridades interinas de Venezuela rechazan esa versión y sostienen que aún controlan la industria petrolera, mientras la estatal PDVSA negocia con Estados Unidos la venta de crudo.

