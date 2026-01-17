EE. UU. celebra baja del precio del combustible con video de Trump al ritmo de “Gasolina” de Daddy Yankee

La Casa Blanca y el Departamento de Energía de Estados Unidos celebran el descenso del precio promedio del galón de gasolina.

Las autoridades estadounidenses publican en Instagram y TikTok un video que mezcla fragmentos de Trump con la canción del puertorriqueño Daddy Yankee.

El video muestra a Trump en distintas actividades gubernamentales, mientras aparece la frase “promesas cumplidas”, acompañada de la letra del tema de reguetón “Gasolina”, de 2004.

La Casa Blanca asegura que los precios de la gasolina siguen cayendo: al 12 de enero, 43 estados tenían precios promedio por debajo de los US$3.00 por galón.

También se incluyen los precios por galón en los siguientes estados:

Carolina del Sur – US$2.25

Mississippi – US$2.19

Texas – US$1.92

Oregon – US$2.92

Pennsylvania – US$2.60

Ohio – US$2.25

Según Washington Examiner, el precio promedio de la gasolina regular en EE. UU. se sitúa en US$2.79, el más bajo en casi cinco años.

Al final del video, Trump aparece en su característico baile, agitando los brazos.

En Instagram, el video acumula más de 389 mil “me gusta” y más de 16 mil 900 comentarios. En TikTok, suma más de 15.2 millones de visualizaciones, 1.6 millones de “me gusta”, 37.1 millones de comentarios y más de 97 mil guardados.

De acuerdo con datos del Departamento de Energía, el precio de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los US$3.00 desde mediados de octubre del 2025.

Durante una semana de junio del 2025, el precio bajó brevemente a US$2.99, y también se registraron disminuciones en mayo y marzo del mismo año.

Según Univisión, el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, así como la tensión en Irán y un posible ataque estadounidense, podrían afectar el mercado global petrolero ante un supuesto riesgo en el suministro de crudo.

Gas prices continue to plummet nationwide. Now FOURTY THREE U.S. states feature average gas prices under $3/gallon! pic.twitter.com/vaAAhuwcX9 — The White House (@WhiteHouse) January 12, 2026

El 15 de enero, el precio del crudo Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, cayó 4.15% hasta los US$63.76 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate, para entrega en febrero, se redujo 4.56% y quedó en US$59.19 por barril.

La administración de Trump señaló el 18 de diciembre del 2025 que Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas: 24.2 millones de barriles por día.