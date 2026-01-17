EE. UU. celebra baja del precio del combustible con video de Trump al ritmo de “Gasolina” de Daddy Yankee

TEMAS DE HOY

Estados Unidos

EE. UU. celebra baja del precio del combustible con video de Trump al ritmo de “Gasolina” de Daddy Yankee

La Casa Blanca presume que el precio del galón de gasolina cayó por debajo de los US$3.00 en 43 estados, y lo muestra con un video que incluye a Trump y el éxito “Gasolina”.

|

time-clock

Donald Trump Gasolina Daddy Yankee

La Casa Blanca difunde un video que mezcla la canción de reggueton "Gasolina" de Daddy Yankee y el baile de Donald Trump para celebrar la caída de precios de los combustibles en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Mandel NGAN / AFP).

La Casa Blanca y el Departamento de Energía de Estados Unidos celebran el descenso del precio promedio del galón de gasolina.

Las autoridades estadounidenses publican en Instagram y TikTok un video que mezcla fragmentos de Trump con la canción del puertorriqueño Daddy Yankee.

El video muestra a Trump en distintas actividades gubernamentales, mientras aparece la frase “promesas cumplidas”, acompañada de la letra del tema de reguetón “Gasolina”, de 2004.

La Casa Blanca asegura que los precios de la gasolina siguen cayendo: al 12 de enero, 43 estados tenían precios promedio por debajo de los US$3.00 por galón.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Gaza Consejo de Paz

Qué dice la carta que Trump le envió a Milei y otros líderes mundiales para unirse al consejo de paz para Gaza

chevron-right
María Corina Machado Trump Nobel

“Vergonzoso y perjudicial”: Las reacciones por la entrega del Nobel de la Paz de Machado a Trump

chevron-right

Lea más: Verificamos por usted: ¿Es cierto que Estados Unidos ya está vendiendo petróleo venezolano?

También se incluyen los precios por galón en los siguientes estados:

  • Carolina del Sur – US$2.25
  • Mississippi – US$2.19
  • Texas – US$1.92
  • Oregon – US$2.92
  • Pennsylvania – US$2.60
  • Ohio – US$2.25

Según Washington Examiner, el precio promedio de la gasolina regular en EE. UU. se sitúa en US$2.79, el más bajo en casi cinco años.

Al final del video, Trump aparece en su característico baile, agitando los brazos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de The White House (@whitehouse)

Le podría interesar: ¿Qué es la Operación Resistencia Ártica? La respuesta de Europa para proteger Groenlandia

En Instagram, el video acumula más de 389 mil “me gusta” y más de 16 mil 900 comentarios. En TikTok, suma más de 15.2 millones de visualizaciones, 1.6 millones de “me gusta”, 37.1 millones de comentarios y más de 97 mil guardados.

De acuerdo con datos del Departamento de Energía, el precio de la gasolina regular se ha mantenido por debajo de los US$3.00 desde mediados de octubre del 2025.

LECTURAS RELACIONADAS

USA6726. MIAMI (FL, EEUU), 26/11/2025.- Fotografía tomada de la cuenta oficial @AFSOUTH en la red social X del Comando Sur de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que muestra un bombardero de largo alcance B-52H del equipo de la base aérea Minot realizando una demostración de ataque el 24 de noviembre en el Mar Caribe. Aviones bombarderos estadounidenses B-52H realizaron demostraciones de ataque esta semana en el Caribe, según reveló este miércoles la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en medio de las tensiones con Venezuela y el creciente despliegue militar en la zona. EFE/ @AFSOUTH /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Alerta aérea de EE. UU.: qué significa la advertencia por “actividad militar” sobre México y Centroamérica

chevron-right
Presidente Bernardo Arévalo y funcionarios, acompañado de Tobin Bradley —derecha—, embajador de los EE. UU. en Guatemala, y Clay McCoy, del Usace —último a la derecha—. (Foto Prensa Libre:María Reneé Barrientos Gaytán)

Las seis rutas prioritarias y un tramo ferroviario que incluye el acuerdo firmado entre Guatemala y EE. UU.

chevron-right

También lea: “Una persona formidable”: Qué hablaron Trump y Rodríguez en su primera llamada tras la captura de Nicolás Maduro

Durante una semana de junio del 2025, el precio bajó brevemente a US$2.99, y también se registraron disminuciones en mayo y marzo del mismo año.

Según Univisión, el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, así como la tensión en Irán y un posible ataque estadounidense, podrían afectar el mercado global petrolero ante un supuesto riesgo en el suministro de crudo.

Conozca más: ¿Qué es la Cúpula Dorada? La razón por la que Trump la invoca para poder adquirir Groenlandia

El 15 de enero, el precio del crudo Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, cayó 4.15% hasta los US$63.76 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate, para entrega en febrero, se redujo 4.56% y quedó en US$59.19 por barril.

La administración de Trump señaló el 18 de diciembre del 2025 que Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas: 24.2 millones de barriles por día.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Daddy Yankee Donald Trump Estados Unidos Precios de combustibles Tendencias mundiales TikTok 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS