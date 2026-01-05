Los grandes obstáculos para el plan de Trump de obtener una ganancia inesperada de petróleo venezolano

El plan del presidente Donald Trump de enviar gigantes energéticos estadounidenses a Venezuela para utilizar la riqueza generada al reactivar la producción petrolera, estancada desde hace tiempo, para estabilizar ese país y cimentar el dominio energético estadounidense tiene un tono familiar: ambiciones similares acompañaron la invasión estadounidense de Irak en el 2003. Las promesas de riqueza rápida no se materializaron allí, ya que las empresas lidiaban con años de agitación política y amenazas a la seguridad, luchaban por negociar términos contractuales viables y se enfrentaban a graves deficiencias de infraestructura. Venezuela podría no ser más fácil, advierten los analistas del sector.

“Una de las lecciones claras de Irak —y no es exclusiva de Irak— es que se necesita estabilidad y capacidad para evaluar el riesgo antes de iniciar la producción”, afirmó Kevin Book, director general de ClearView Energy Partners, una firma de investigación. Hasta entonces, añadió, las empresas podrían no estar entusiasmadas con las inversiones de miles de millones de dólares que se requieren en Venezuela. No está claro a qué empresas se refería Trump en una conferencia de prensa el sábado por la mañana, cuando dijo: "Vamos a hacer que nuestras enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, vayan y gasten miles de millones de dólares para arreglar la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera".

Chevron, que opera allí actualmente, se negó a comentar sobre los planes. ExxonMobil y Conocco Phillips, que abandonaron el país y vieron sus activos confiscados tras negarse a cumplir con los términos del gobierno venezolano hace casi dos décadas, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero el atractivo es claro. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, estimada en 300 mil millones de barriles. “Todas las grandes compañías petroleras del mundo, y algunas de las más pequeñas, analizarán esto con atención, ya que hay muy pocos lugares en el mundo donde se podría aumentar tanto la producción”, afirmó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad Rice. “Pero primero se necesita estabilidad y claridad política”.

Dijo que restaurar el pico de producción petrolera allí costaría hasta 100 mil millones de dólares y tomaría aproximadamente una década. Y eso suponiendo que haya suficiente estabilidad política para que las empresas operen sin trabas durante todo ese período. Existen otros obstáculos. El petróleo venezolano es un crudo pesado, más difícil de procesar y con una mayor huella de carbono que el petróleo extraído en otros lugares. La red eléctrica venezolana está al borde del colapso, lo que genera un panorama incierto para la producción petrolera, que requiere enormes cantidades de energía. Además, empresas rusas y chinas se asociaron con Venezuela tras la salida de empresas estadounidenses del país, lo que complicó el restablecimiento de las empresas estadounidenses.

El regreso a Venezuela no ha sido un tema central de discusión para las compañías petroleras estadounidenses. En esta era de precios del petróleo relativamente bajos y de incertidumbre sobre cuán robusta será la demanda futura en medio de una transición energética global intermitente a partir de los combustibles fósiles, las empresas están ansiosas por reinvertir decenas de miles de millones de dólares más en el bombeo en Venezuela sin garantías de que sus inversiones estarán seguras durante al menos una década, según analistas de la industria. La destitución del líder venezolano por parte de Trump y su plan de poner a Estados Unidos a cargo del país por ahora no garantizan eso, a pesar de sus amplias promesas.

“Construimos la industria petrolera venezolana con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó”, dijo Trump. “Las compañías petroleras van a entrar. Van a gastar dinero allí y vamos a recuperar el petróleo que, francamente, deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo. Se está extrayendo mucho dinero de la tierra. Vamos a recibir un reembolso por todo eso. Vamos a recibir un reembolso por todo lo que gastemos”. Hoy en día, la producción petrolera del país es una fracción de lo que podría ser y su infraestructura se encuentra gravemente deteriorada debido a la inestabilidad interna, la salida de compañías petroleras extranjeras y las sanciones internacionales relacionadas.

El país produce apenas un millón de barriles de petróleo al día, menos del 1% de la producción mundial. Esto también representa menos de un tercio de su producción máxima bajo el régimen de Hugo Chávez y una cuarta parte de lo que, según los expertos, es capaz de generar. Ese petróleo ha sido comprado en gran parte por China. La única empresa estadounidense que opera en Venezuela es Chevron, con su producción limitada por considerables restricciones del gobierno venezolano. “Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos”, declaró Bill Turenne, portavoz de la compañía. “Seguimos operando en total cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes”.

Si bien reconoció que las empresas tienen motivos para ser reticentes, Monaldi, de la Universidad Rice, destacó los pronósticos que muestran que el petróleo venezolano podría ser crucial para satisfacer la creciente demanda mundial durante la próxima década. Pero nada de esto puede suceder de la noche a la mañana. “Las compañías petroleras no operan de forma aislada y estamos a años de un aumento significativo en el volumen”, afirmó Pedro Burelli, crítico del presidente venezolano Nicolás Maduro, residente en Estados Unidos, y exmiembro de la junta directiva de la petrolera estatal venezolana. “Las regulaciones y los contratos son importantes, ya que las compañías petroleras estadounidenses cotizan en bolsa y sus accionistas exigirán decisiones de inversión racionales”.

“Construimos la industria petrolera venezolana con talento, empuje y habilidad estadounidenses, y el régimen socialista nos la robó.

Las compañías petroleras incluso se han mostrado reacias a aumentar su número de plataformas petroleras en la región, a pesar de los reiterados llamados de Trump a una mayor perforación, en medio de la incertidumbre sobre la demanda y la caída de los precios del mercado. La producción petrolera estadounidense se disparó durante la administración Biden, pero el ritmo de crecimiento se ha desacelerado desde que Trump regresó al poder, y algunos pronósticos predicen descensos este año. Kevin Book, director general de la firma de investigación ClearView Energy Partners, dijo que las compañías petroleras buscarán firmar contratos que confíen que se cumplirán a largo plazo y que no hay ningún gobierno en Venezuela que en este momento pueda cumplir con un contrato de ese tipo.

“Antes de realizar todas estas grandes inversiones y comenzar a operar, también se necesita un país estable con electricidad confiable, puertos que funcionen y una fuerza laboral disponible”, dijo. “Muchos factores influyen para lograrlo”. Trump puede haber complicado aún más las perspectivas para el regreso de las empresas petroleras estadounidenses a Venezuela al declarar que no cree que la popular líder de la oposición allí, María Corina Machado, tenga el respeto necesario para dirigir el país inmediatamente después del derrocamiento de Maduro. Machado ha sido una firme defensora de ayudar a las empresas estadounidenses a restablecer sus operaciones en Venezuela. Uno de sus asesores energéticos, Evanan Romero, exejecutivo petrolero venezolano y ministro de gobierno, enfatizó en una entrevista que si las petroleras desean regresar, "les daremos la bienvenida".

“Ellos ganarán dinero, Venezuela ganará dinero”, afirmó.