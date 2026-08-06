Los secretos que ocultan las nuevas imágenes de alta resolución de la superficie del Sol

Recientes imágenes de alta resolución del Sol, tomadas por el telescopio solar más grande del mundo, podrían cambiar la forma en que los astrónomos entienden el funcionamiento de la actividad solar y su impacto en la Tierra.

Las imágenes del Sol fueron captadas por el telescopio Daniel K. Inouye, de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ubicado en Hawái, y publicadas posteriormente por la revista Nature.

En ellas se observa con mayor detalle la superficie del Sol, donde los expertos destacan hallazgos como pequeños vórtices de plasma, remolinos dinámicos y bandas de pequeña escala en los bordes de las zonas magnéticas.

Estas estructuras muestran movimientos giratorios que se asemejan a las olas del mar al romper. Algunas tienen poco más de 20 kilómetros de ancho, por lo que identificarlas es comparable con distinguir una moneda de un euro desde una distancia de 180 kilómetros, precisó el Instituto Max Planck.

Los investigadores interpretan los flujos de plasma en remolino como inestabilidades de Kelvin-Helmholtz (KHI), un efecto clásico de la dinámica de fluidos por el que se forman estructuras onduladas cuando dos fluidos se deslizan uno junto al otro a distintas velocidades.

Esto genera fuerzas que hacen que pequeñas perturbaciones se conviertan en flujos similares a ondas o vórtices.

Además, los vórtices de plasma observados en las imágenes podrían ayudar a los astrónomos a comprender mejor cómo el Sol almacena y libera energía en su campo magnético.

Por ejemplo, una de las formas en que el Sol libera energía es mediante la denominada nanoerupción, que consiste en pequeños estallidos de radiación.

También existen erupciones masivas y eyecciones de masa coronal.

Scientists have captured the highest-resolution images yet of the Sun, revealing its strange and dynamic surface in unprecedented detail. pic.twitter.com/HTVnTiK1SV — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 6, 2026

Según la teoría actual, el Sol acumula energía magnética a medida que las líneas de su campo magnético se retuercen y se enrollan, de forma similar a la energía mecánica almacenada en un resorte metálico fuertemente enrollado.

Esto crea una estructura de campo magnético altamente energética, pero también inestable. La energía almacenada puede liberarse de forma repentina. En ese proceso, conocido como "reconexión magnética", las líneas del campo magnético retorcidas se abren de golpe y se reconectan.

Highest-resolution image of the Sun’s surface ever captured. Do not look at these without UV400 level eye protection.https://t.co/4EgSnMvAgn pic.twitter.com/7iX216TlKP — pourmecoffee (@pourmecoffee) August 5, 2026

Hasta ahora no estaba claro qué provocaba que las líneas del campo magnético se retorcieran, pero el nuevo descubrimiento podría aportar parte de la respuesta a esta pregunta.

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