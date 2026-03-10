Los videos que muestran cómo quedó un edificio que se derrumbe en San Antonio Abad, México

Los videos que muestran cómo quedó un edificio que se derrumbe en San Antonio Abad, México

El pasado 9 de marzo se registró el derrumbe de un edificio que estaba en proceso de demolición en la calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero.

Fiscalía de la Ciudad de México investiga colapso de edificio en San Antonio Abad

Integrantes de organismos de rescate realizan labores de búsqueda este martes, en la zona donde colapso un edificio en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

El 9 de marzo se registró el derrumbe de un edificio que estaba en proceso de demolición en México, el cual dejó, de forma preliminar, tres personas fallecidas.

Los hechos ocurrieron el lunes en la calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía de Cuauhtémoc.

Este martes 10 de marzo, las autoridades mexicanas informaron sobre el hallazgo del tercer cuerpo que quedó atrapado tras el colapso del edificio.

"Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo", informó en redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades señalaron que el edificio se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales causados por los terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

En redes sociales han empezado a divulgarse varios videos en los que se observa cómo los cuerpos de socorro comienzan las labores de búsqueda para hallar a las personas atrapadas.

Incluso se observa cómo las autoridades han utilizado unidades caninas para hallar a los trabajadores.

También hay videos en los que se observa el panorama del colapso del edificio.

