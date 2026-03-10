Los videos que muestran cómo quedó un edificio que se derrumbe en San Antonio Abad, México

El 9 de marzo se registró el derrumbe de un edificio que estaba en proceso de demolición en México, el cual dejó, de forma preliminar, tres personas fallecidas.

Los hechos ocurrieron el lunes en la calzada San Antonio Abad y Antonio Chavero, en la colonia Tránsito, alcaldía de Cuauhtémoc.

Este martes 10 de marzo, las autoridades mexicanas informaron sobre el hallazgo del tercer cuerpo que quedó atrapado tras el colapso del edificio.

"Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo", informó en redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las autoridades señalaron que el edificio se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales causados por los terremotos ocurridos en 1985 y 2017.

Siguen las labores de rescate por el #colapso del edificio en San Antonio Abad. La jefa de gobierno de la #CDMX, Clara Brugada, confirmó que al corte de las 20:00 horas, dos personas continúan bajo los escombros y que los equipos de #rescate seguirán trabajando durante la noche. pic.twitter.com/H0lO6x99lK — Nacho Lozano (@nacholozano) March 10, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

🚨 Vista aérea del colapso de un edificio en la alcaldía Cuauhtémoc.



La estructura de un inmueble en proceso de demolición se derrumbó cerca de la estación del Metro San Antonio Abad, en el cruce de Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito.



El desplome… pic.twitter.com/8lfTKK6hJ7 — El Universal (@El_Universal_Mx) March 9, 2026

En redes sociales han empezado a divulgarse varios videos en los que se observa cómo los cuerpos de socorro comienzan las labores de búsqueda para hallar a las personas atrapadas.

🚑🏗️|| Asciende a tres el número de personas fallecidas tras el hallazgo del cuerpo del último trabajador que permanecía atrapado, luego del colapso de un edificio en proceso de demolición sobre Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en la… pic.twitter.com/JkiwJcuMpb — Punto por punto (@puntoporpuntomx) March 10, 2026

Incluso se observa cómo las autoridades han utilizado unidades caninas para hallar a los trabajadores.

🚨 COLAPSA edificio en proceso de demolición en la alcaldía #Cuauhtémoc en #CDMX y quedan ATRAPADAS 4 personas bajo los escombros.



Se trata de un edificio ubicado sobre la Calzada San Antonio Abad en la colonia Tránsito; autoridades confirmaron que una persona ya fue rescatada.… pic.twitter.com/WWn0jUqRIu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 9, 2026

También hay videos en los que se observa el panorama del colapso del edificio.

