¿Por qué un juez frenó la construcción en la zona 14 donde murieron cuatro trabajadores?

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, el Juzgado de Asuntos Municipales notificó dos resoluciones relacionadas con la construcción de torres de apartamentos ubicadas en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14 de la capital, donde el 4 de marzo murieron cuatro trabajadores.

Los fallecidos fueron identificados como Fernando Neftaly Velíz Baldizón, de 26 años; Selvin Cua Chavac, de 27; Miguel Ángel Tobar, de 35, y Gregorio García Chacón, de 62. Los cuatro murieron soterrados cuando excavaban a un costado de un talud de tierra.

La comuna indicó que la primera resolución ordena que los empresarios cumplan con las recomendaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

“Se apercibe a los responsables de la obra para que cumplan con las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entre ellas asegurar el área donde ocurrió el desprendimiento”, notificó el juzgado a la comuna y a la empresa.

De acuerdo con Conred, un equipo de la institución realizará una evaluación de las condiciones de riesgo en la construcción para establecer las vulnerabilidades que existen en el lugar.

Segunda resolución

La segunda resolución ordena la suspensión de los trabajos y declara el inmueble como inseguro y peligroso.

“Se declara el inmueble como inseguro y peligroso, por lo que se ordena iniciar de forma inmediata las acciones necesarias para asegurar el área. Los únicos trabajos permitidos son los relacionados con la búsqueda y las labores de aseguramiento del lugar”, indicó la Municipalidad de Guatemala.

La construcción del proyecto Cile Urban Village, en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, permanece suspendida tras la muerte de cuatro trabajadores el 4 de marzo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La comuna señaló que no interpuso una denuncia por la muerte de los cuatro trabajadores. Además, al ser consultada sobre posibles irregularidades en la emisión de la licencia de construcción, afirmó que la empresa cumplió con los requisitos.

“El proyecto cumplió con los requisitos conforme a la normativa municipal y gubernamental aplicable para la obtención de la licencia correspondiente”, respondió.

También se consultó a Conred cuándo iniciará la evaluación del área donde se construyen las dos torres de apartamentos; sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.