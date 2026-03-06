Autoridades identifican a trabajadores soterrados y confirman causa de muerte en zona 14

Transcurría la tarde del 4 de marzo cuando cinco trabajadores quedaron soterrados durante trabajos de construcción en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, según reportaron los Bomberos Municipales.

Socorristas trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas; sin embargo, tres personas murieron y una aún no ha sido localizada.

El quinto trabajador fue rescatado el día del incidente y trasladado a un hospital para su recuperación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las tres víctimas han sido identificadas y se estableció la causa de la muerte.

Las labores de búsqueda para ubicar a Selvin Cua Chavac, de 27 años, originario de San Juan Sacatepéquez, se suspendieron temporalmente.

Este viernes 6 de marzo ingresó personal del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo para acordar con la empresa constructora alguna forma de estabilizar el terreno, para que los bomberos efectúen la búsqueda de forma segura.

El Hospital General de Accidentes Ceibal informó que brindó atención médica hospitalaria al paciente Víctor Hugo Charuc Jiataz, de 35 años, quien sufrió un accidente laboral el pasado miércoles.

Añadió que permaneció en observación y fue atendido en la Emergencia del hospital al presentar un golpe en la rodilla.

Según el hospital, la mañana del 5 de marzo el paciente solicitó su egreso, pese a que médicos le indicaron que era necesario que continuara en observación. Su estado de salud es estable.

Víctimas y causa de la muerte

Datos compartidos por el Inacif

Fernando Neftaly Velíz Baldizón, de 26 años: trauma de abdomen, área lumbosacra y pelvis



Miguel Ángel Tobar, de 35 años: asfixia por compresión toracoabdominal



Gregorio García Chacón, de 62 años: asfixia por broncoconstricción

