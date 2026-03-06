Autoridades identifican a trabajadores soterrados y confirman causa de muerte en zona 14

Comunitario

Autoridades identifican a trabajadores soterrados y confirman causa de muerte en zona 14

Inacif compartió detalles de los trabajadores fallecidos en la construcción en la zona 14.

logo-author

, y

|

time-clock

MINTRAB SUPERVISA PAREA DE ACCIDENTE EN OBRA DE ZONA 14

Personal del Ministerio de Trabajo supervisa área donde trabajadores murieron soterrados en la zona 14. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Transcurría la tarde del 4 de marzo cuando cinco trabajadores quedaron soterrados durante trabajos de construcción en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, según reportaron los Bomberos Municipales.

Socorristas trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas; sin embargo, tres personas murieron y una aún no ha sido localizada.

El quinto trabajador fue rescatado el día del incidente y trasladado a un hospital para su recuperación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las tres víctimas han sido identificadas y se estableció la causa de la muerte.

EN ESTE MOMENTO

Billetes de 100 quetzales inversión en bonos del tesoro

Minfin publica reglamento para colocar Bonos del Tesoro en el 2026 por Q24 mil millones

Right
Luis Alfonso Rosales Marroquín durante entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad en el Congreso de Guatemala.

“No he tenido relación con partidos en los últimos años”: Luis Rosales responde tras su reelección en la CC

Right

Las labores de búsqueda para ubicar a Selvin Cua Chavac, de 27 años, originario de San Juan Sacatepéquez, se suspendieron temporalmente.

Este viernes 6 de marzo ingresó personal del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo para acordar con la empresa constructora alguna forma de estabilizar el terreno, para que los bomberos efectúen la búsqueda de forma segura.

El Hospital General de Accidentes Ceibal informó que brindó atención médica hospitalaria al paciente Víctor Hugo Charuc Jiataz, de 35 años, quien sufrió un accidente laboral el pasado miércoles.

Añadió que permaneció en observación y fue atendido en la Emergencia del hospital al presentar un golpe en la rodilla.

LECTURAS RELACIONADAS

Socorristas de los Bomberos Municipales buscan a trabajadores soterrados en el sexto sótano de un edificio en construcción en la avenida Las Américas, zona 14. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Debemos trabajar para el sustento de la familia”: trabajador relata riesgo tras derrumbe en obra de zona 14

chevron-right
Roger, el perro rescatista de los Bomberos Voluntarios, durante una misión de búsqueda. Sirvió por 11 años en Guatemala y fue pionero en técnicas de localización canina. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

“Roger”, el perro que localizaba personas vivas y restos humanos muere tras 11 años de servicio

chevron-right

Según el hospital, la mañana del 5 de marzo el paciente solicitó su egreso, pese a que médicos le indicaron que era necesario que continuara en observación. Su estado de salud es estable.

Para leer más: Conred evaluará obra en zona 14 tras accidente que dejó tres trabajadores muertos

Víctimas y causa de la muerte

Datos compartidos por el Inacif

  • Fernando Neftaly Velíz Baldizón, de 26 años: trauma de abdomen, área lumbosacra y pelvis

  • Miguel Ángel Tobar, de 35 años: asfixia por compresión toracoabdominal
  • Gregorio García Chacón, de 62 años: asfixia por broncoconstricción

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ARCHIVADO EN:

Conred Derrumbe en la zona 14 Soterrados Tragedia en la zona 14 Zona 14 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS