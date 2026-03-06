48 horas después del derrumbe en zona 14, trabajador soterrado sigue sin ser localizado

Las labores para ubicar a Selvin Cua Chavac, de 27 años, desaparecido tras el derrumbe ocurrido en una obra en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, permanecen suspendidas desde hace casi 24 horas debido al riesgo en el terreno.

Los Bomberos Municipales esperan instrucciones para retomar la búsqueda, luego de que el Ministerio de Trabajo ordenara evaluar la estabilidad del área antes de autorizar el reinicio de las labores de rescate.

Derrumbe dejó cinco trabajadores soterrados

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 4 de marzo, cuando colapsó la pared lateral de una excavación en el sexto sótano de una construcción en la avenida Las Américas. Según socorristas, ocho trabajadores se encontraban en el área cuando ocurrió el desprendimiento de tierra.

Tres lograron salir por sus propios medios y fueron atendidos por crisis nerviosa, mientras que cinco quedaron soterrados bajo tierra y materiales de construcción. Minutos después del derrumbe, rescatistas lograron extraer a dos trabajadores, uno con vida y otro fallecido.

Durante la madrugada del jueves localizaron dos cuerpos más, con lo cual el saldo aumentó a tres trabajadores fallecidos. Desde entonces queda un trabajador desaparecido, cuya localización continúa pendiente.

La obra en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14, permanece cerrada mientras autoridades aseguran el terreno para continuar las labores de rescate. (Foto: Prensa Libre, Esbín García).

Víctimas y sobreviviente

Las autoridades identificaron a los tres trabajadores que murieron en el accidente:

Gregorio García Chacón, de 62 años , originario de Pila Seca, Chinautla.

, originario de Pila Seca, Chinautla. Miguel Ángel Tovar, 35 , originario de Boca del Monte.

, originario de Boca del Monte. Fernando Neftalí Veliz Baldizón, 26.

De acuerdo con los informes preliminares, las causas de muerte fueron asfixia por compresión toracoabdominal, asfixia por broncoconstricción y trauma en abdomen, pelvis y región lumbosacra.

El trabajador que fue rescatado con vida es Víctor Hugo Charuc Jiataz, de 35 años, quien fue trasladado al Hospital General de Accidentes Ceibal del IGSS.

El centro asistencial informó que el paciente sufrió un golpe en la rodilla y permaneció en observación. Sin embargo, la mañana del 5 de marzo solicitó su egreso hospitalario, pese a la recomendación médica de continuar bajo vigilancia. Su estado de salud es estable.

Esperan autorización para retomar búsqueda

El único trabajador que continúa desaparecido es Selvin Cua Chavac, originario de San Juan Sacatepéquez. Las labores de búsqueda permanecen suspendidas mientras personal del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo coordina con la empresa constructora acciones para estabilizar el terreno.

Personal del Ministerio de Trabajo inspecciona el área del derrumbe en la obra de la zona 14 para evaluar la estabilidad del terreno. (Foto: Prensa Libre, Esbín García).

La evaluación busca garantizar condiciones seguras antes de permitir que los rescatistas reanuden las excavaciones en el área del derrumbe. Familiares y compañeros del trabajador desaparecido permanecen a la espera de que se autorice la continuación de la búsqueda.