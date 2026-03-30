Qué dijo el pasajero que obligó a aterrizar un vuelo y activó al FBI en Detroit

Medios estadounidenses informaron este 30 de marzo sobre un altercado ocurrido dentro de un avión que volaba de Nueva York a Chicago.

Medios como NBC Chicago indicaron que, debido al altercado, el avión tuvo que aterrizar en Detroit, donde se encontraba el FBI.

Según NBC, el vuelo 2819 de American Airlines partió desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 9 horas y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional O’Hare, en Chicago, a las 10.57 horas.

Sin embargo, la aerolínea indicó posteriormente en un comunicado que el vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit debido a "un pasajero conflictivo".

La aerolínea añadió que el FBI sacó a la persona del avión cuando aterrizó en Detroit.

Posteriormente, varios tripulantes del avión dieron sus declaraciones sobre lo ocurrido.

🚨 BREAKING: American Airlines flight AA2819 from New York to Chicago was diverted to Detroit Metro Airport on Sunday, where the aircraft was isolated upon landing. pic.twitter.com/A2EP9OhY3g — News Now (@GP_Presss) March 29, 2026

Uno de ellos dijo a NBC que todo empezó una hora antes de aterrizar en Chicago, cuando el pasajero comenzó a gritar, por lo que el resto de los tripulantes empezó a pedir ayuda médica.

Uno de los pasajeros, Margaret Weinstock, dijo que la persona empezó a amenazar a todos con "hacer estallar el avión".

"Voy a estallar el avión, sé de aviones y los voy a matar a todos", recordó Weinstock, quien afirmó que el pasajero "estuvo a punto de volverse muy agresivo".

Otro pasajero, Huxley Werner, dijo que, en un momento, por el altavoz les dieron la orden de agachar la cabeza y levantar las manos.

"Por el altavoz no paraban de decirnos que agacháramos la cabeza y levantáramos las manos. Nadie sabía realmente qué estaba pasando en ese momento", recordó Werner.

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