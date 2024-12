Más de 2 mil migrantes salen en una caravana desde la frontera sur de México hacia EE. UU.

Durante las primeras horas de este lunes 2 de diciembre, más de dos mil migrantes se alistaron para integrar una nueva caravana en el estado mexicano de Chiapas, con la intención de salir caminando desde la frontera con Guatemala hasta llegar a Estados Unidos, en un largo recorrido que abarca más de 3 mil 825 kilómetros a pie.

La salida de estos miles de migrantes ocurre en medio de las tensiones políticas entre los gobiernos de México y Estados Unidos previo a la llegada del presidente electo de la nación norteamericana, Donald Trump, quien ha anunciado deportaciones masivas de migrantes indocumentados cuando asuma el poder en la Casa Blanca.

En la noche del domingo 1 de diciembre, los migrantes se reunieron para repasar su plan de acción y definir la etapas de su andar por el territorio meixano. La caravana la integran personas de Venezuela, Ecuador, Colombia, Cuba, Dominicana y de países de Centroamérica, principalmente de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

Uno de los migrantes ecuatorianos le contó a los medios locales que en los últimos días "ha aumentado el número de personas que deciden salir de Tapachula (Chiapas) debido a la inseguridad" ocasionada por la aglomeración de migrantes y la desesperación de poder llegar a un lugar donde puedan establecerse y conseguir empleo.

Migrantes desconfiados en busca de un sueño

Un migrante de El Salvador comentó que las personas indocumentadas ya no confían en el Instituto Nacional de Migración (INM) en México, debido a que esta organización depende de la Secretaría de Gobernación mexicana, y sus intereses no van de la mano con los de los migrantes, quienes han sido "engañados varias veces".

“Voy ha ser honesto, no hay en quien confiar, hemos sido testigos cuando los agentes migratorios dicen que nos van ayudar, pero es mentira y nos detienen tres días y no nos ayudan con los documentos, ni nada, por eso es que no confiamos en nadie, solo vamos con la ayuda de Dios, quien apunta nuestro camino”, agregó el salvadoreño.

A su vez, un migrante de Honduras, de nombre Elieser, habló con los medios de comunicación y confesó que tiene más de un mes de estar en Tapachula, asegurándole a los periodistas que en ese tiempo ya hubiera recorrido más de mil kilómetros y quizás, ya hubiera llegado a la Ciudad de México, la capital del país norteamericano.

“La gente está cansada de estar en Chiapas, no hay trabajo, no hay hospedajes para dormir, no hay dinero y las personas migrantes indocumentadas llevan más de cuatro o cinco meses esperando a las autoridades que les ofrecieron ayuda hace tiempo. Lastimosamente no se puede conseguir nada bueno en esta ciudad”, expresó el hondureño.

Los migrantes salieron durante las primeras horas del lunes 2 de diciembre desde el parque Bicentenario, en Tapachula, con la esperanza de poder llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, la caravana de migrantes está consciente que hay muchos obstáculos para llegar a la capital mexicana y advirtieron que no se dejarán intimidar.

Un migrante de Venezuela, de nombre Bryan, declaró que la caravana de migrantes no aceptará ningún trato de las autoridades mexicanas, ya que su objetivo es llegar a la frontera de los Estados Unidos antes que el presidente electo Donald Trump se convierta en el mandatario de la nación norteamericana y fortalezca los sectores fronterizos.