Más de US$100: Los requisitos para acceder a la ayuda económica mensual en los Estados Unidos

Este miércoles 1 de octubre comenzó en California un nuevo programa de apoyo económico, cuyo objetivo es mejorar la situación de decenas de personas en el estado, principalmente en los siguientes condados: Los Ángeles, Orange, San Diego, San Bernardino, Santa Clara, Riverside, Alameda, Sacramento, Contra Costa y San Francisco.

El nuevo programa de apoyo económico en el estado de California es una iniciativa del gobernador Gavin Newsom, con la que se entregará un cheque mensual de US$850 (Q6 mil 510) durante un año. Por lo cual, esto equivale a un beneficio de US$10 mil 200 (Q78 mil 135) al final de los 12 meses por cada una de las personas beneficiadas.

Este plan, diseñado y bautizado por la Oficina de Artes y Cultura en California (OAC) como el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue creado para impulsar el trabajo de creadores en múltiples disciplinas. Es por eso que, con un presupuesto de US$2 millones, se seleccionará a 200 beneficiarios que recibirán pagos hasta octubre de 2026.

“Nuestro apoyo busca dar estabilidad a profesionales que trabajan en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras expresiones culturales incluidas en las trece disciplinas reconocidas por el estado de California”, agregó el gobernador Newsom, quien además de ser político es empresario y escritor.

Convocatoria y proceso de evaluación

La Oficina de Artes y Cultura en California anunció que la convocatoria para inscribirse en el programa cerrará el próximo miércoles 15 de octubre y, en los días siguientes, comenzará un proceso de evaluación que se extenderá hasta el viernes 31 de octubre, por lo que los 200 seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico.

Asimismo, la OAC le recomendó a todos los postulantes revisar periódicamente su bandeja de entrada y la carpeta de correo electrónico no deseado, debido a que la confirmación del beneficio podría llegar por esas vías o también por mensaje de texto, aunque todo dependerá de las especificaciones que cada solicitante les indique.

Lea más: ¿Donald Trump despidió a Pam Bondi? Tensión entre el presidente y la fiscal general de EE. UU.

Requisitos para acceder a la ayuda económica

Residir en cualquiera de estos diez condados de California: Los Ángeles, Orange, San Diego, San Bernardino, Santa Clara, Riverside, Alameda, Sacramento, Contra Costa y San Francisco

de California: Los Ángeles, Orange, San Diego, San Bernardino, Santa Clara, Riverside, Alameda, Sacramento, Contra Costa y San Francisco Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días

Tener 18 años o más al momento de la inscripción al programa de becas de crecimiento

o más al momento de la inscripción al programa de becas de crecimiento Desarrollar su trabajo artístico: Danza, música, teatro, cine, literatura, diseño, artes visuales y artesanía

Ingresos extras al año

Conforme a lo expuesto por las autoridades de la Oficina de Artes y Cultura, el cheque de US$850 en California no está condicionado a un uso específico, por lo que cada artista podrá utilizar el dinero para cubrir sus gastos personales, adquirir materiales artísticos o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera artística en cualquier aspecto.

Dadas las circunstancias, y considerando que el plan se prolongará hasta octubre del 2026, este programa se convirtió en una de las iniciativas más relevantes de apoyo a la cultura en EE. UU. en los últimos años. “El arte es fundamental porque actúa como forma de preservación, permitiendo conectar con todo el mundo”, concluyó Newsom.