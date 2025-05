Mhoni Vidente asegura que el destino de la influencer Valeria Márquez “ya estaba marcado”

Desde hace varios años, Mhoni Vidente se ha convertido en una de las principales referencias en el ámbito de las predicciones en México y en el resto de Latinoamérica, debido a que muchas de sus visiones se cumplen, de acuerdo con sus seguidores, quienes se mantienen atentos a sus nuevas revelaciones.

Ante este panorama, cada vez que la "clarividente" y astróloga cubana, residente desde hace muchos años en la Ciudad de México, decide hablar sobre los acontecimientos que, según ella, ocurrirán en los próximos días, semanas o hasta meses, sus fanáticos en todo el continente comienzan a tomar precauciones ante los eventuales sucesos.

La fama de Mhoni Vidente crece diariamente y ha llevado a que muchos internautas estén pendientes de los movimientos que realiza una de las astrólogas más populares en la industria del espectáculo en México y Latinoamérica. Por ello, la cubana compartió su visión sobre el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años.

El pasado martes 13 de mayo, la creadora de contenido fue asesinada en su salón de belleza, ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, y hasta el momento las autoridades mexicanas no han logrado identificar al responsable. No obstante, la astróloga le aseguró a sus seguidores que el homicidio “realmente se trata de un complot muy grande”.

Mhoni Vidente habla sobre Valeria Márquez

El caso de Valeria Márquez ha cobrado notoriedad en las plataformas digitales, debido a que el momento exacto de su homicidio fue transmitido en vivo a través de TikTok y quedó registrado en video, ya que la influencer mexicana conversaba con algunos de sus 596 mil seguidores mientras esperaba a un repartidor en su salón de belleza.

Ha pasado más de una semana desde el suceso y, mientras las autoridades mexicanas en Zapopan, Jalisco, continúan con las investigaciones correspondientes para poder dar con los responsables de este crimen, Mhoni Vidente decidió pronunciarse al respecto, considerando que el caso de Valeria Márquez “se encuentra en boca de todos”.

Lea más sobre la cronología del caso Valeria Márquez: Esto se sabe sobre la tiktoker asesinada en plena transmisión

“Ella ya lo presentía sin darse cuenta. Valeria lo dice antes de que le asesinaran. Ella se sentía muy mal, le dolía mucho la cabeza y ya se quería ir del salón de belleza, pero una de sus mejores amigas le dijo que le iban a llevar un regalo en una bolsa negra con estrellas, y ahora sabemos que eso representaba el cielo”, agregó Mhoni Vidente.

“La bolsa negra con estrellas es el cielo, ya te estaban dando señales. Aparte, la trabajadora que está ahí es parte del complot. Yo, la visión que tengo es que fue notorio todo lo que pasó. Valeria había dicho que ese día no quería ir a su negocio, pero la obligaron, justamente esa trabajadora que vemos al final del video”, añadió vidente.

“Además, antes de asesinarla, a Valeria le mandaron un marranito, un peluche con figura de marrano, y eso significa traición, para la gente que sabe. Esto es completamente real y muy fuerte, porque ya le estaban avisando que la iban a matar”, comentó Mhoni durante una entrevista con El Heraldo, un diario publicado en la Ciudad de México.

“Quieras o no, no lo puedes evitar. El destino de Valeria Márquez ya estaba marcado. El ataque fue un gran complot entre toda la gente que estuvo alrededor de ella”, concluyó la vidente cubana, quien también señaló que, aunque la influencer presuntamente tuvo “la sensación” y quería irse del salón, no habría podido cambiar los hechos.