Michigan: El momento en que una mujer logró escapar tras salir por la ventana de una patrulla

Durante la mañana de este martes 31 de marzo, la Policía en la ciudad de Muskegon Heights, en el estado de Michigan, confirmó la veracidad de un video que se viralizó en plataformas digitales, donde se muestra a una mujer esposada que escapa por la ventanilla de una patrulla en el transcurso de la tarde del pasado sábado 28 de marzo.

En la grabación viral, que ya ha sido vista por miles de personas en redes sociales, se observa a una mujer no identificada mientras escapa por la ventana de una patrulla del Departamento de Policía de Muskegon Heights, la cual, según el diario estadounidense The New York Post, estaba estacionada cerca de una intersección a las 15.00 horas.

El video fue grabado por un transeúnte durante una transmisión en vivo en Facebook y muestra a la mujer esposada salir de cabeza por una ventana entreabierta de la patrulla policial, en la intersección de Norton Avenue y Peck Street, antes de intentar saltar al suelo y huir corriendo de la escena con las manos aún atadas a la espalda.

Ante esta situación, mediante un comunicado emitido la noche del pasado lunes 30 de marzo, la Policía informó que la mujer escapó mientras los agentes registraban su vehículo, por lo que, cuando regresaron a la patrulla, la detenida ya no estaba y en ese momento se desconocía la existencia del video que empezaba a viralizarse en redes.

Fuga grabada en Michigan

Conforme a lo expuesto por el Detroit News, uno de los dos principales diarios de Michigan, varias horas después de que la mujer escapó de la patrulla policial, un residente de la calle Peck, en la ciudad de Muskegon Heights, denunció que una persona, que se cree es la misma de la grabación viral, irrumpió en su casa alrededor de las 16 horas.

La Policía local acudió al lugar, pero la sospechosa ya se había marchado. Por lo tanto, para la mañana de este martes 31 de marzo, la detenida seguía prófuga. Ante esta situación, las autoridades informaron que la mujer fue arrestada inicialmente por violar su libertad condicional, después de que la vieran frente a un negocio abandonado.

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Dadas las circunstancias, la mujer ahora enfrenta cargos adicionales por fuga, allanamiento de morada y hurto, por lo que las autoridades de Michigan solicitan a cualquier persona que tenga información sobre la prófuga que se comunique directamente con la Policía de Muskegon Heights para que puedan arrestarla nuevamente.

Las sentencias por estos delitos varían según el estado; sin embargo, en Michigan, tomando en consideración que la mujer violó su libertad condicional, se fugó, allanó una morada y es acusada de hurto, podría alcanzar los 14 años de prisión, por lo que es fundamental contar con la representación de un abogado penalista para reducir cargos.

Las redes se rinden a la destreza de la mujer

Los comentarios en las plataformas digitales comparten un gran tema en común, debido a que la mayoría se maravilla y se rinde ante la destreza de la prófuga: "Solo el descenso de la patrulla ya fue una locura", escribió uno de los internautas, quien destacó el esfuerzo de la mujer, que hará todo lo posible por evitar ser capturada de nuevo.

"¿Podemos volver atrás y ver lo poco abierta que estaba la ventana por la que se escabulló? ¡Creo que eso fue realmente impresionante!", agregó otro usuario de redes sociales, quien considera que la mujer merece otra oportunidad para salir adelante, simplemente por haber logrado escapar de la patrulla con las manos atadas a la espalda.