Misiles PsMR: cómo son los proyectiles de largo alcance que EE. UU. ha usado por primera vez en su historia contra Irán

Este 4 de marzo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que utilizaron por primera vez en la historia los llamados PrSM, misiles de ataque de precisión de largo alcance, en la guerra contra Irán.

La información fue confirmada por el Mando Central de Estados Unidos, que destacó el lanzamiento de los misiles como un “debut histórico”.

“Este lanzamiento durante la Operación Furia Épica proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo”, afirmó la autoridad en un mensaje en redes sociales.

Junto con la información, la entidad compartió un video en el que se observa el lanzamiento de los misiles PrSM en una zona desértica.

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres uniformados, que aprovechan la innovación para crear dilemas al enemigo”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

El Ejército de Estados Unidos había anunciado en abril del 2025 las primeras pruebas de los PrSM, que considera la “nueva generación” de misiles de precisión de largo alcance para “atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos”.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Este sistema reemplaza al Sistema Táctico de Misiles del Ejército, con “mayor alcance y letalidad”, según expuso entonces.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había adelantado este miércoles que comenzarían a usar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal “casi ilimitado”, cuatro días después del inicio de la guerra contra Irán, que Washington “está ganando contundentemente”, según afirmó en una conferencia.

Hegseth aseveró que la Operación “Furia Épica”, iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado “el doble de poder aéreo” que la campaña en Irak en el 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares iraníes en junio del 2025.

