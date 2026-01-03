Internacional
Montaner, Bauté y otros famosos se pronuncian tras la detención de Maduro en Venezuela
Además de venezolanos residentes en ese país y que viven fuera, varios famosos famosos se han pronunciado por la captura de Nicolás Maduro.
Venezolanos ondearon banderas en Caracas después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: Federico PARRA / AFP)
Decenas de representantes de la diáspora venezolana y cubana y partidarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunieron este sábado a las puertas de su casa en el estado de Florida para "celebrar y agradecer" la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, durante la madrugada en Caracas.
De igual manera, varios famosos han reaccionado ante la detención de Nicolás Maduro.
Ricardo Montaner pidió en una publicación de X por el pueblo venezolano:
SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén amén
Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre
— Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026
Y luego escribió: Qué hermosa mañana, ehhh..! con el tag #VenezuelaLibre
— Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026
Mientras Carlos Bauté publicó:
Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios
Pitingo, creador de la Soulería anotó:
Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela. Ojalá estemos ante el principio del fin de la dictadura y el inicio de una etapa de libertad y prosperidad. Venezuela merece futuro.
Todo mi apoyo al pueblo de Venezuela. Ojalá estemos ante el principio del fin de la dictadura y el inicio de una etapa de libertad y prosperidad. Venezuela merece futuro. #VenezuelaLibre pic.twitter.com/A9ME7XJgyN
— PITINGO ® (@Pitingo) January 3, 2026
La actriz Marjorie De Sousa hizo una publicación en su historia de Instagram
Veneno Sandoval, presentadora venezolana, publico en Instagram su foto con la bandera de su país.
El actor e influente venezolano Marko también se pronunció en Instagram.
Y entre otros famosos que en el pasado han apoyado una Venezuela libre están Alejandro Sanz e Ismael Cala.