¿Mordió a un policía? Video muestra la agresión de una mujer durante un arresto en Orlando

Una mujer de 37 años fue detenida el pasado 23 de marzo en Orlando, ya que habría agredido a tres personas durante un arresto, entre ellas a un agente policial y a una mujer embarazada.

El caso fue reportado por medios como Infobae y Fox News, donde detallan que los hechos ocurrieron cerca de un centro comercial de Orlando.

La mujer fue identificada como Mandolyn Ann Shaffer-Brockwell, de 37 años, y de acuerdo con el Departamento de Policía de Orlando, enfrenta cargos de agresión, agresión agravada, robo con asalto a un vehículo y resistencia a la autoridad.

Las autoridades detallaron que el incidente se originó cuando Shaffer detuvo su vehículo frente al automóvil de la mujer embarazada, ya que supuestamente quería obligarla a cambiar de carril en un intento por evadirla, aseguró el medio Infobae.

Shaffer se habría bajado de su automóvil, forzó la puerta del conductor y comenzó a lanzar golpes a la mujer embarazada.

La Policía de Orlando señala que, en ese momento, una mujer de edad avanzada llegó al lugar para tratar de calmar la situación. Sin embargo, también fue víctima de las agresiones de Shaffer.

NEW: Crazy Karen attacks elderly driver then bites officer during arrest



Karen aka Mandolyn Shaffer-Brockwell attacked and injured an elderly victim during a road rage dispute in Orlando on February 23.



The officer was able to locate Karen after getting a description from the… pic.twitter.com/NiUA9liKpY — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) March 24, 2026

La mujer mayor habría recibido golpes y arañazos de Shaffer, según fotos difundidas por las autoridades de Orlando.

Finalmente, cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos y trataron de arrestar a Shaffer, esta se opuso e incluso evitó ser esposada por uno de los oficiales.

De hecho, la cámara corporal del agente de Policía registró el momento en que Shaffer lo muerde para evitar ser arrestada.

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