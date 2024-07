El portavoz del cuerpo de seguridad, Dan Bahadur Karki, explicó que la aeronave llevaba a bordo a dos tripulantes y a 17 empleados de la compañía local.

“El piloto fue rescatado y está siendo atendido”, dijo. Aparte de él, “se han encontrado 18 cadáveres, entre ellos el de un extranjero“.

Autoridades del aeropuerto comunicaron a través de un pronunciamiento que el piloto se encuentra en “un estado grave”.

Señalaron que el avión “se desvió hacia la derecha y se estrelló en el lado este de la pista” poco después del despegue.

Basanta Rajauri dio a conocer que el piloto fue trasladado a la emergencia de un hospital universitario. Fuentes médicas locales explicaron que el hombre presentaba lesiones en los ojos.

La aeronave se dirigía a Pokhara, un importante destino turístico del país, situado entra la India y el Tíbet.

Gyanendra Bhul, un representante de la autoridad de aviación civil, señaló a AFP que el motivo del vuelo eran tareas de mantenimiento o bien técnicas, sin más detalles.

La Autoridad de Aviación Civil anunció que el extranjero fallecido era originario de Yemen.

En imágenes compartidas por el ejército puede verse restos del avión partido, de medianas dimensiones, y calcinado.

El aparato se estrelló sobre las 11:15 hora local (05:30 hora GMT), indicó el ejército, añadiendo que su equipo de respuesta rápida estaba ayudando en las tareas de búsqueda y rescate.

La web de noticias Khabarhub reportó que el avión se incendió tras salirse de pista.

Según el sitio web de Saurya Airlines utiliza solamente aviones Bombardier CRJ 200. La compañía nepalesa ofrece únicamente viajes locales.

Ram Kumar K.C., gerente de una tienda de llantas cerca del lugar donde ocurrió el accidente, contó a AFP que el avión se incendió poco después de tocar tierra.

“Estábamos a punto de correr hacia el lugar, pero hubo una explosión y nos salimos de ahí corriendo”, narró el hombre, de 48 años.

El Aeropuerto Internacional Tribhuvan, el principal de Nepal para vuelos tanto nacionales e internacionales, está cerrado mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona del accidente.

