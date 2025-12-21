Mujer acusada de matar a sus dos exesposos el mismo día fue detenida en Florida

Una mujer fue detenida en el estado de Florida, Estados Unidos, por ser principal sospechosa de la muerte de sus dos exesposos, asesinados el mismo día en distintas localidades.

Susan Erica Avalon, de 51 años, fue capturada el jueves 18 de diciembre en el condado de Citrus, Florida, donde reside, según confirmaron autoridades locales. La Fiscalía del condado de Manatee la acusa de homicidio en segundo grado, luego de que su primer exesposo muriera tras recibir varios disparos.

El miércoles por la tarde, la Oficina del Sheriff de Manatee respondió a una llamada que alertaba sobre un tiroteo en el vecindario de Heritage Harbor, en la ciudad de Bradenton. En el lugar, los agentes encontraron a un hombre de 54 años con dos heridas de bala. Según el sheriff Rick Wells, la víctima estaba consciente y señaló como posible responsable a su exesposa.

La hija de ambos, de 15 años, también estaba en la vivienda. De acuerdo con su testimonio, escuchó los disparos y vio desde una ventana a una persona vestida con sudadera gris y mascarilla abordar una camioneta Honda Odyssey color plateado y alejarse.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció esa misma noche. Antes de morir, indicó a las autoridades que había sido atacado tras abrir la puerta de su casa. La investigación preliminar sugiere que Avalon llegó al lugar haciéndose pasar por repartidora de comida.

Según registros judiciales, Avalon y la víctima llevaban casi una década divorciados. Tenían antecedentes de disputas por la custodia de los hijos y la manutención.

Ese mismo día, agentes localizaron a Avalon en su residencia en el condado de Citrus, al norte del estado. La encontraron limpiando un vehículo Honda Odyssey plateado, con trapos. Al preguntarle por su exesposo, respondió: “¿Cuál?”, según el relato del sheriff.

Al continuar la investigación, la Policía de Tampa, en el condado de Hillsborough, fue alertada para verificar el paradero del segundo exesposo de Avalon. Al llegar a su casa, lo encontraron muerto por heridas de bala. Las autoridades señalaron que ambos casos están vinculados.

Según el sheriff Wells, se presume que Avalon se desplazó primero a Tampa, donde ocurrió el primer ataque, y luego viajó a Bradenton para cometer el segundo.

Avalon fue arrestada el jueves por agentes del condado de Citrus, en cumplimiento de una orden judicial emitida desde otro condado. Hasta el sábado, no se había identificado a ningún abogado defensor en su caso.

La Oficina del Sheriff del condado de Manatee informó que la investigación continúa. Se trabaja para localizar el arma homicida y examinar el vehículo en busca de pruebas.