Mujer acusada de matar a sus dos exesposos el mismo día fue detenida en Florida

Internacional

Mujer acusada de matar a sus dos exesposos el mismo día fue detenida en Florida

Una mujer fue detenida en Florida, EE. UU., por el presunto asesinato de sus dos exesposos, ocurridos el mismo día en diferentes condados del estado.

la Redacción

|

time-clock

Susan Erica Avalon, de 51 años fue capturada por ser la principal sospechosa de haber matado a sus dos exesposos. (Foto: Prensa Libre: Oficina del Sheriff del Condado de Manatee, EE. UU.)

Una mujer fue detenida en el estado de Florida, Estados Unidos, por ser principal sospechosa de la muerte de sus dos exesposos, asesinados el mismo día en distintas localidades.

Susan Erica Avalon, de 51 años, fue capturada el jueves 18 de diciembre en el condado de Citrus, Florida, donde reside, según confirmaron autoridades locales. La Fiscalía del condado de Manatee la acusa de homicidio en segundo grado, luego de que su primer exesposo muriera tras recibir varios disparos.

El miércoles por la tarde, la Oficina del Sheriff de Manatee respondió a una llamada que alertaba sobre un tiroteo en el vecindario de Heritage Harbor, en la ciudad de Bradenton. En el lugar, los agentes encontraron a un hombre de 54 años con dos heridas de bala. Según el sheriff Rick Wells, la víctima estaba consciente y señaló como posible responsable a su exesposa.

La hija de ambos, de 15 años, también estaba en la vivienda. De acuerdo con su testimonio, escuchó los disparos y vio desde una ventana a una persona vestida con sudadera gris y mascarilla abordar una camioneta Honda Odyssey color plateado y alejarse.

EN ESTE MOMENTO

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 04: People arrive for their hearings in immigration court at the Jacob K. Javitz Federal Building on August 04, 2025 in New York City. The Department of Homeland Security (DHS) is offering new Immigration and Customs Enforcement (ICE) recruits signing bonuses of up to $50,000 and student loan forgiveness as the agency is seeking to meet U.S. President Donald Trumps goal of hiring 10,000 new ICE agents and deporting a million people a year. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

 Nueva regla de “carga pública” podría excluir a familias inmigrantes de programas de salud y alimentación

Right
Autoridades de Chiapas, México, trasladan a los tres adultos capturados por presunta retención ilegal de un menor guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Tomada de @sspchiapas)

Niño guatemalteco desenmascara a supuestos padres durante operativo en Chiapas; gritos permitieron su rescate

Right

El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció esa misma noche. Antes de morir, indicó a las autoridades que había sido atacado tras abrir la puerta de su casa. La investigación preliminar sugiere que Avalon llegó al lugar haciéndose pasar por repartidora de comida.

Según registros judiciales, Avalon y la víctima llevaban casi una década divorciados. Tenían antecedentes de disputas por la custodia de los hijos y la manutención.

Ese mismo día, agentes localizaron a Avalon en su residencia en el condado de Citrus, al norte del estado. La encontraron limpiando un vehículo Honda Odyssey plateado, con trapos. Al preguntarle por su exesposo, respondió: “¿Cuál?”, según el relato del sheriff.

Al continuar la investigación, la Policía de Tampa, en el condado de Hillsborough, fue alertada para verificar el paradero del segundo exesposo de Avalon. Al llegar a su casa, lo encontraron muerto por heridas de bala. Las autoridades señalaron que ambos casos están vinculados.

Según el sheriff Wells, se presume que Avalon se desplazó primero a Tampa, donde ocurrió el primer ataque, y luego viajó a Bradenton para cometer el segundo.

Avalon fue arrestada el jueves por agentes del condado de Citrus, en cumplimiento de una orden judicial emitida desde otro condado. Hasta el sábado, no se había identificado a ningún abogado defensor en su caso.

La Oficina del Sheriff del condado de Manatee informó que la investigación continúa. Se trabaja para localizar el arma homicida y examinar el vehículo en busca de pruebas.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Estados Unidos Florida Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS