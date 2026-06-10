Mundial 2026: Por qué Marco Rubio representará al Gobierno de Trump en el debut de EE. UU. contra Paraguay

El Departamento de Estado de EE. UU. informó que Marco Rubio, secretario de Estado, viajará a Los Ángeles para representar al Gobierno de Donald Trump en el partido inaugural de la selección estadounidense en el Mundial del 2026.

Mediante un comunicado publicado este 10 de junio, el Departamento indicó que Rubio no viajará solo, ya que encabezará una delegación integrada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador Markwayne Mullin.

Marco Rubio permanecerá en Los Ángeles hasta el sábado 13 de junio y también aprovechará la visita para reunirse con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien asistirá al debut de su selección contra EE. UU.

El encuentro buscará "impulsar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, la cual abarca la seguridad regional, el comercio y la inversión, así como las tecnologías emergentes", según el comunicado.

Por el momento se desconoce si el propio Trump, quien acostumbra asistir a encuentros deportivos, acudirá a algún partido de la selección estadounidense, que se enfrentará a Australia en Seattle el 19 de junio y a Turquía seis días después, también en Los Ángeles.

El secretario de EE.UU., Marco Rubio, viajará a Los Ángeles para asistir, como principal representante del Gobierno de Donald Trump, al partido inaugural de la selección estadounidense en el Mundial.https://t.co/bKCDycwb0c — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 10, 2026

Ambas urbes son consideradas bastiones demócratas y, además, ciudades santuario, por lo que optan por no cooperar con las autoridades federales de migración, una política que el presidente ha condenado con dureza.

El Mundial arrancará apenas unos días después de que el republicano fuera sonoramente abucheado cuando asistió a uno de los partidos de la final de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, otra ciudad de tendencia demócrata.

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