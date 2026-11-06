“Nadie podrá destruirlo” Por qué Trump declaró el Despacho Oval como un monumento nacional

Medios estadounidenses informaron el pasado 5 de noviembre que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar el Despacho Oval de la Casa Blanca monumento nacional.

Según la BBC, la acción de Trump tendría como objetivo evitar que futuros presidentes de Estados Unidos realicen cambios en el Despacho Oval.

«Lo convertimos en un monumento nacional, y nadie podrá tocarlo, destruirlo ni derribarlo, ni siquiera unos insensatos para construir algo con una forma ligeramente diferente», dijo Trump a los medios el pasado jueves.

Sin embargo, la BBC añade que esta orden ejecutiva no prohíbe a los futuros presidentes modificar aspectos como la decoración de la sala.

El medio señala que la orden ejecutiva especifica que «no se restringe la autoridad del presidente para redecorar el monumento».

La orden tampoco prohíbe a los futuros mandatarios cambiar el mobiliario ni realizar modificaciones operativas o de seguridad, siempre y cuando «no afecten sustancialmente la estructura histórica ni el carácter arquitectónico del monumento».

"We're making it a national monument and it will not be allowed to be touched by anybody."



President Trump signs a proclamation seeking to protect the Oval Office and Cabinet Room from major alterations by future administrations.



The president has made extensive changes to the… pic.twitter.com/Bv2NjbCilp — Fox News (@FoxNews) November 6, 2026

«Nos gusta el Despacho Oval, y es un símbolo, como la propia Casa Blanca. Es un símbolo de nuestro país y de su grandeza», señaló Trump.

También dijo que diferentes líderes mundiales que han visitado Estados Unidos han elogiado el Despacho Oval de la Casa Blanca.

La BBC afirma que los presidentes sí tienen la facultad de realizar modificaciones en la Casa Blanca.

Sin embargo, los proyectos de gran envergadura pueden requerir la aprobación del Congreso, dependiendo de su naturaleza y de las disposiciones legales aplicables.

🚨 IT'S OFFICIAL: President Trump by stroke of pen signs proclamation protecting the Oval Office from ever being demolished



"It will not be allowed to be touched by anybody, destroyed, ripped down by stupid people, in order to build something in a slightly different shape. We… pic.twitter.com/Bw3z5OaJIL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 5, 2026

La orden firmada por Trump se produce meses después de que decidiera demoler el ala este de la Casa Blanca para iniciar la construcción de un salón de baile, un proyecto que ha generado polémica y que, según lo señalado en el texto original, fue rechazado por el Congreso estadounidense.

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