“Nadie podrá destruirlo” Por qué Trump declaró el Despacho Oval como un monumento nacional

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“Nadie podrá destruirlo” Por qué Trump declaró el Despacho Oval como un monumento nacional

Trump firmó el 5 de noviembre una orden ejecutiva que declara al Despacho Oval de la Casa Blanca como un monumento nacional.

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El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firma una orden ejecutiva en el Despacho Oval.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios estadounidenses informaron el pasado 5 de noviembre que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para declarar el Despacho Oval de la Casa Blanca monumento nacional.

Según la BBC, la acción de Trump tendría como objetivo evitar que futuros presidentes de Estados Unidos realicen cambios en el Despacho Oval.

«Lo convertimos en un monumento nacional, y nadie podrá tocarlo, destruirlo ni derribarlo, ni siquiera unos insensatos para construir algo con una forma ligeramente diferente», dijo Trump a los medios el pasado jueves.

Sin embargo, la BBC añade que esta orden ejecutiva no prohíbe a los futuros presidentes modificar aspectos como la decoración de la sala.

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El medio señala que la orden ejecutiva especifica que «no se restringe la autoridad del presidente para redecorar el monumento».

La orden tampoco prohíbe a los futuros mandatarios cambiar el mobiliario ni realizar modificaciones operativas o de seguridad, siempre y cuando «no afecten sustancialmente la estructura histórica ni el carácter arquitectónico del monumento».

«Nos gusta el Despacho Oval, y es un símbolo, como la propia Casa Blanca. Es un símbolo de nuestro país y de su grandeza», señaló Trump.

También dijo que diferentes líderes mundiales que han visitado Estados Unidos han elogiado el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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La BBC afirma que los presidentes sí tienen la facultad de realizar modificaciones en la Casa Blanca.

Sin embargo, los proyectos de gran envergadura pueden requerir la aprobación del Congreso, dependiendo de su naturaleza y de las disposiciones legales aplicables.

La orden firmada por Trump se produce meses después de que decidiera demoler el ala este de la Casa Blanca para iniciar la construcción de un salón de baile, un proyecto que ha generado polémica y que, según lo señalado en el texto original, fue rechazado por el Congreso estadounidense.

Lea también: ¿Donald Trump se prepara para gobernar sin el Congreso? Qué pasaría si los demócratas ganan

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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