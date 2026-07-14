Nayib Bukele busca un tercer mandato: así justifica la reelección indefinida en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, habilitada desde 2025 mediante una reforma constitucional, en medio de su camino para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027.

Las declaraciones surgieron luego de que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionara en la red social X que El Salvador se sumara al grupo de países latinoamericanos con reelección indefinida.

La respuesta de Bukele

En respuesta, Bukele afirmó que la reelección indefinida también existe en diversos países fuera de América Latina.

"También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", escribió el mandatario en X.

Posteriormente, agregó que quienes sostienen que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña pasan por alto que la Carta Magna fue modificada por una mayoría legislativa obtenida, según dijo, mediante el voto ciudadano.

Muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno son “democracias parlamentarias”, y resulta interesante que presenten ese sistema como superior.



El simple hecho de agregarle la palabra “democracia” como adjetivo no lo… https://t.co/WQGlremrYa — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 14, 2026

"Además, nuestras elecciones han sido observadas por miles de representantes internacionales. Ningún organismo multilateral, ni un solo país del mundo, ni de izquierda ni de derecha, ha declarado que no hayan sido elecciones libres, transparentes y democráticas. Al final, cada pueblo elige su propio camino", publicó.

Bukele también señaló que prácticamente todos los países han reformado sus constituciones en algún momento y sostuvo que, en el caso de El Salvador, esos cambios fueron aprobados mediante un proceso democrático.

También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países.



Pero la idea es que suene mal 😂 https://t.co/uIC2wTEFNY — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 14, 2026

El camino hacia un tercer mandato

Las declaraciones del mandatario se producen un día después de que el partido oficialista Nuevas Ideas confirmara que Bukele ganó la candidatura presidencial para las elecciones de 2027, proceso interno en el que no se informó si tuvo contendientes.

Como siguiente paso, deberá inscribir oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, según el calendario electoral.

La reforma que cambió las reglas

La posibilidad de que Bukele aspire a un tercer mandato consecutivo quedó abierta tras la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, el 31 de julio de 2025.

La modificación eliminó las restricciones a la reelección inmediata, amplió el período presidencial de cinco a seis años, suprimió la segunda vuelta electoral y adelantó las elecciones generales para 2027, cuando también se renovarán la Asamblea Legislativa y las alcaldías.

Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, luego de una interpretación de la Sala de lo Constitucional que permitió su reelección, pese a que la Constitución vigente en ese momento prohibía la continuidad inmediata en la Presidencia.

Popularidad y críticas

El mandatario mantiene altos niveles de popularidad, impulsados principalmente por la reducción de la violencia y su política de combate a las pandillas.

Sin embargo, su administración también enfrenta cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos, concentración del poder y las crecientes demandas ciudadanas relacionadas con la situación económica.