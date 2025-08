“Necesitaré rezar”: Adolescente de 14 años mata a sus padres y llama a la policía de Florida para entregarse

Durante la noche del pasado lunes 4 de agosto, un adolescente de 14 años mató con una pistola a sus padres en el área metropolitana de Jacksonville, en el norte de Florida, y luego llamó a las autoridades locales para poder entregarse a la policía estatal, que presuntamente investiga este hecho como un incidente doméstico.

La Oficina del Alguacil en el condado de Clay identificó al presunto responsable, quien disparó a sus padres, David Lee, de 44 años, y Brandi Smith, de 45, en su casa de Middleburg, luego de que el menor llamara al número de emergencias 911 para reportar el hecho y confesar que los había matado con un arma de fuego.

“El atacante dijo a los operadores por teléfono que había matado a sus padres dentro de su casa en la calle Silver Point, ubicada en el área de Fleming Island. Luego mencionó que necesitaba rezarle a Dios y que esperaría en el estacionamiento de una iglesia cercana para ser puesto bajo custodia”, indicó el comunicado del alguacil.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Alguacil, los oficiales encontraron los cadáveres de los padres con heridas de bala y las autoridades determinaron que la investigación sigue activa, pero apuntaron que esto sugiere que fue un "incidente aislado y doméstico", por lo que el menor no representa "una amenaza para la comunidad".

Según un informe del Consejo sobre Justicia Penal (CCJ, por sus siglas en inglés), los homicidios cometidos por menores de edad en el territorio de los Estados Unidos subieron un 65% entre 2018 y 2024, ya que en enero de 2025 se reportó que, en los últimos doce meses, se registraron 521 incidentes similares en la nación norteamericana.

Asimismo, la organización sin fines de lucro The Sentencing Project, dedicada a la investigación y defensa de reformas en la justicia penal en los Estados Unidos, informó que más de un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años en el país, cerca del 5% del total, poseen algún tipo de arma de fuego en sus residencias o habitaciones.

Sin embargo, aunque los homicidios cometidos por menores de edad han aumentado, los asesinatos generales reportados en los Estados Unidos disminuyeron 14% en el 2024, en comparación con las cifras del 2023, de acuerdo con el informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) publicado en febrero de 2025.

“El análisis detallado de más de 14 millones de delitos penales reportados en el 2024 mostró que, en promedio, el año pasado se cometió un delito violento cada 25.9 segundos. Esto representó una disminución de 4.5% en comparación con las estimaciones del 2023”, informó el FBI mediante un reporte publicado en su sitio web oficial.

Por su parte, conforme a su política de transparencia en los casos de homicidio, la Oficina del Alguacil en Florida hizo pública la foto policial del adolescente, así como el informe de arresto y la grabación de la llamada al 911. Además, se confirmó que el arma utilizada fue recuperada en la escena del crimen y pertenecía a su padre, David.

Conforme a los informes oficiales, el atacante permanece bajo arresto en un centro de detención juvenil en Jacksonville, mientras se resuelve su situación legal en el sistema de justicia penal de menores, debido a que podría ser juzgado como adulto y enfrentar sentencias severas, incluso cadena perpetua, dependiendo del análisis de su caso.

