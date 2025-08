Turbulencia en vuelo de Delta causa aterrizaje de emergencia y deja a pasajeros hospitalizados

Durante la noche del pasado miércoles 30 de julio, el vuelo que transportaba a 275 pasajeros desde la ciudad de Salt Lake City, en Utah, hacia la capital de los Países Bajos, Ámsterdam, realizó un aterrizaje de emergencia en el estado de Minnesota, de acuerdo con la aerolínea comercial estadounidense con sede en Georgia, Delta Air Lines.

Debido a las fuertes turbulencias, el Airbus A330-900 fue desviado y tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Saint Paul, en Mineápolis. Más de 25 personas que iban a bordo del vuelo fueron hospitalizadas tras el incidente

De acuerdo con la aerolínea estadounidense, tras experimentar turbulencias significativas, el vuelo DL56 de Delta, que transportaba a 275 pasajeros y 13 miembros de la tripulación, fue recibido por el personal médico del lugar, donde los bomberos y paramédicos del aeropuerto le brindaron atención a los pasajeros después del aterrizaje.

Posteriormente, Delta indicó que todas las personas que habían resultado heridas durante el vuelo fueron trasladadas a los hospitales locales. Asimismo, según el periódico The New York Times, la compañía aérea no respondió a las preguntas sobre la naturaleza de las turbulencias ni sobre el estado de los pacientes hospitalizados.

Por su parte, el canal de televisión estadounidense CNN informó que los carros de servicio de las azafatas y los pasajeros que no llevaban cinturón de seguridad chocaron contra el techo del avión durante las fuertes turbulencias, lo que obligó al piloto del vuelo a realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Mineápolis, Minnesota.

“Todos los que no llevaban puesto el cinturón de seguridad golpeaban el techo y luego caían al suelo. Los carros de servicio también golpeaban el techo y caían al suelo. Es por eso que la gente resultaba herida”, dijo una de las pasajeras a CNN, quien también mencionó que el vuelo DL56 aterrizó sin problemas en el Aeropuerto de Saint Paul.

“Los golpes de los pasajeros contra el techo sucedieron varias veces, así que fue realmente aterrador”, agregó otro de los pasajeros, quien fue recibido por equipos médicos a su llegada y publicó un video en redes sociales en el que muestra los vehículos de bomberos esperando en la pista mientras el avión aterrizaba en Mineápolis.

“Estamos agradecidos por el apoyo de todos los servicios de emergencia involucrados”, indicó Delta mediante un comunicado en sus plataformas digitales, en el que también señaló que la turbulencia es normal y ocurre con frecuencia, aunque en ocasiones puede ser peligrosa, especialmente para quienes no usan cinturón de seguridad.

En enero, siete personas resultaron heridas cuando una turbulencia afectó un vuelo de United Airlines que iba de la ciudad de Cancún, México, a Chicago, Illinois, por lo que el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Memphis, Tennessee. En esa ocasión, cinco de los heridos fueron hospitalizados por la gravedad de las lesiones.

A su vez, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) afirma que las turbulencias pueden generarse por diversas condiciones, como la presión atmosférica, las corrientes en chorro, el aire alrededor de las montañas, frentes fríos o cálidos y tormentas, por lo que pueden ocurrir cuando el cielo parece despejado.

🚨🇺🇸 Delta Flight makes an Emergency Landing as 25 people are seriously injured due to extreme turbulence



There are lots of Legacy Media reports now blaming increased turbulence everywhere on ‘Climate Change’



Of course this is nonsense - something else is happening in our… pic.twitter.com/45XuiTV8IL