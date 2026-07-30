¿Negar la libertad bajo fianza? la política migratoria de Trump que ha sido rechazada en una corte

Este 30 de julio, un tribunal federal de apelaciones rechazó una política del Gobierno de Donald Trump que consistía en no liberar bajo fianza a los inmigrantes detenidos en EE. UU.

El panel del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en el estado de Washington, falló a favor de una demanda colectiva que impugnaba la política de la actual administración de Trump.

Además de este tribunal, otros cuatro tribunales de apelaciones se han opuesto a esta iniciativa de Trump, que mantenía detenidos a los migrantes mientras se resolvían sus casos judiciales.

En ese sentido, el juez Daniel Bress —nombrado por Trump—, en representación de la mayoría, escribió en el fallo que el cambio de política del Gobierno ha provocado que los inmigrantes detenidos «presenten miles de recursos de habeas corpus» ante tribunales federales de todo el país, con los que solicitan audiencias de fianza y su posible liberación.

El panel determinó que el Gobierno de Trump había interpretado erróneamente la Ley de Inmigración de 1996 (INA, por sus siglas en inglés), que permite la detención continua de personas arrestadas al cruzar la frontera.

El fallo de hoy representa el quinto revés para la Casa Blanca, que también ha enfrentado decisiones similares en los tribunales de apelaciones del Segundo, Sexto, Décimo, Décimo Primer y Noveno circuitos.

No obstante, Trump ha obtenido el respaldo de los tribunales de apelaciones del Quinto y Octavo circuitos, lo que probablemente llevará el caso a la Corte Suprema de EE. UU.

El fallo de este jueves responde a una demanda colectiva presentada por Ramón Rodríguez Vásquez, un trabajador agrícola detenido durante una redada en el estado de Washington en febrero del 2025, quien permaneció detenido durante varios meses en la cárcel de Tacoma (Washington).

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