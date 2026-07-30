¿Veteranos del Ejército en vez de migrantes? El plan de Trump para sustituir camioneros en EE. UU.

Este 30 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan para sustituir a camioneros migrantes indocumentados por veteranos del Ejército estadounidense.

Durante un discurso en la Casa Blanca, el mandatario también aseguró que, durante su administración, ha retirado "a más de 24 mil personas que no hablan inglés de las carreteras".

Además, Trump, acompañado por directivos de la industria del transporte, señaló que los inmigrantes son "un peligro para las carreteras".

"Hemos cancelado más de 28 mil licencias de conducir emitidas a inmigrantes ilegales", dijo Trump en conferencia.

El plan de Donald Trump, denominado Freedom Haulers (Transportistas de la Libertad), permitiría a los veteranos del Ejército estadounidense omitir varias pruebas para obtener licencias de conducir para transporte pesado.

Además, el plan incluiría un proceso "más acelerado" de evaluación para los estadounidenses que quieran obtener la licencia.

Trump añadió que el plan cuenta, supuestamente, con el respaldo de 34 de los 50 estados e instó al resto a sumarse.

Este es un nuevo esfuerzo por fortalecer la política migratoria de Donald Trump, caracterizada por restricciones al asilo y a las visas, redadas migratorias y un elevado número de deportaciones.

President Trump announced a new initiative on Thursday led by the Department of Transportation called Freedom Haulers – a program to educate veterans on the trucking industry and streamline the process of getting them commercial driver's licenses. pic.twitter.com/w8D7thjRat — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

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