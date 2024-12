Notre Dame: Actividades del 7 y 8 de diciembre, personalidades y operativos de seguridad para celebrar una renovada y luminosa catedral

Tras la titánica restauración emprendida por Francia y después del incendio del 2019, que la dejó parcialmente destruida, este 7 y 8 de diciembre estarán cargados de actos para reabrir las puertas de Notre Dame.

Tras el primer vistazo al interior del templo gótico de hace una semana, que reveló una catedral renovada y luminosa, libre de toda huella de la carbonilla y de plomo, Notre Dame será presentada al mundo como un faro de unidad y concordia.

De acuerdo con informes oficiales, Notre Dame es un símbolo universal que va mucho más allá de lo meramente religioso o patrimonial.

Así lo señalan tanto la Archidiócesis de París como el Elíseo, que trabajaron conjuntamente para diseñar la puesta de largo de la catedral este fin de semana, y que esperan que los ojos del mundo vuelvan a estar fijos en la capital francesa a través de la televisión, al igual que aquel fatídico 15 de abril del 2019.

Quién encabezará la ceremonia de apertura de Notre Dame

"La conmoción de la reapertura será, yo creo, tan fuerte como la del incendio, pero será una conmoción de esperanza", señaló el presidente, Emmanuel Macron, en su última visita a las obras el pasado 29 de noviembre.

Él encabezará la primera parte de la reapertura el sábado 7 de diciembre: una ceremonia "republicana" que tendrá lugar en el patio de la catedral, que comenzará a las 19.00 horas (18.00 GMT) y en sus primeros momentos se podrá ver un video en homenaje a los apenas cinco años y medio que ha durado la restauración.

La catedral de Notre Dame de París será inaugurada oficialmente el 0 de diciembre después de casi seis años de trabajos de renovación. (Foto Prensa Libre: EFE)

Cómo serán los operativos de seguridad

Según información oficial, durante las actividades de reapertura de Notre Dame, habrá un fuerte perímetro de seguridad que incluye 6 mil agentes de seguridad, un dispositivo antidrones y el cierre de los comercios de la zona durante todo el fin de semana.

Qué personalidades asistirán a la reapertura de Notre Dame

También habrá una lectura dramática y una pieza musical antes de que Macron tome la palabra ante unos mil 500 invitados.

Las siguientes son algunas personalidades confirmadas:

La primera dama saliente de Estados Unidos, Jill Biden

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump

El príncipe Guillermo asistirá en representación de Reino Unido, el sábado 7 de diciembre en París, anunció el Palacio de Kensington, que precisó después que acudirá sin su esposa Catalina (Kate Middleton).

El presidente italiano, Sergio Mattarella

Los reyes de los belgas Felipe y Matilde

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, entre muchos otros.

Según información oficial, no estará el papa Francisco, pero el arzobispo de París, Laurent Ulrich, leerá un mensaje escrito por él para la ocasión.

Tampoco la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien finalmente que no acudirá, según informaron este viernes 6 de diciembre los medios franceses citando a sus portavoces, el mismo día en que se anunció el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al que Francia se opone frontalmente.

La intervención de Macron será breve, de unos 15 minutos según avanzaron fuentes del Elíseo, en el que se resaltará a Notre Dame como un triple símbolo: "espiritual" para los creyentes católicos, "histórico" para Francia y el mundo e icono de la "genialidad francesa" con vocación "universal".

El despertar del órgano y un gran concierto en el patio

A continuación, Macron cederá la batuta al arzobispo Ulrich, que se encargará de la reapertura en sí de la catedral hacia las 19.40 (18.40 GMT).

Para ello golpeará las puertas con una cruz y recitará tres veces el salmo "Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?".

Le responderá cada vez la catedral, a través de sus coros, antes de cruzar el umbral e invitar a Macron y al resto de dignatarios a seguirlo.

Ya en el interior se sucederán diferentes ritos y pasajes litúrgicos, entre los que resaltará la invocación del arzobispo al emblemático órgano de Notre Dame para que "despierte". Lo llamará en concreto ocho veces y el instrumento a su vez responderá.

Lea más: La “estructura” de Notre Dame se salva de un incendio devastador

Los actos en el interior concluirán sobre las 21 horas (20.00 GMT), pero las celebraciones seguirán con un gran concierto organizado por la televisión pública francesa que combinará toques clásicos, con el director orquestal venezolano Gustavo Dudamel y el pianista chino Lang Lang, entre otros, con ingredientes puramente pop gracias a estrellas como Pharell Williams.

El programa completo del concierto no se ha desvelado, por lo que desde hace días circulan rumores no confirmados como la posible presencia del ex Beatle Paul McCartney para cantar Imagine.

La gente toma fotografías de la Catedral de Notre Dame de París durante los preparativos finales para su reapertura. (Foto Prensa Libre: EFE)

Misas de domingo 8 de diciembre y consagración del altar

Tras esa velada, el domingo 8 de diciembre será el turno de la primera misa completa en Notre Dame, que durará unas dos horas desde las 10.30 (9.30 GMT) y tendrá como momento álgido la consagración del altar, necesaria para la celebración de la eucaristía.

A la ceremonia asistirán unos 150 obispos (de Francia y otros países), asociaciones caritativas, personas en situación de vulnerabilidad y también personalidades como el presidente Macron. Como en cualquier otra iglesia católica ese día las lecturas de la misa serán las correspondientes al segundo domingo de Adviento.

Por la tarde habrá otro oficio que será la primera eucaristía abierta al público y a los parisinos. Acudirán unas 2 mil 500 personas, cerca de la capacidad total de la catedral, que es de 3 mil.

Lea también: Qué era “el bosque” de Notre Dame en el que se cree comenzó el incendio que devastó la catedral de París

El domingo 8 de diciembre será además la primera etapa de la octava que se sucederá en la semana posterior: una serie de ocho misas que tendrán cada una intención particular, como por ejemplo la que se dedicará a los bomberos y servicios de emergencia que trabajaron para salvar Notre Dame de las llamas en el 2019.

A partir del 16 de diciembre la vida normal de la catedral se reanudará -incluidas las visitas, que permanecerán gratuitas pero habrá que reservar por internet- y el templo estará abierto desde las 7.45 hasta las 19 horas.