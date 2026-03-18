Nueva York evaluaría dar hasta US$500 a sus residentes y cómo sería el plan

En Nueva York se ha analizado un nuevo programa estatal de reembolso que buscaría aliviar los bolsillos de los residentes ante el aumento del precio de las tarifas de los servicios básicos.

Se estima que este nuevo proyecto, que se busca implementar antes del verano del 2026, permitiría a los residentes de Nueva York obtener un reembolso de hasta US$500.

De acuerdo con información de Infobae, la propuesta ha sido presentada por la Asamblea estatal, presidida por Carl Heastie, y buscaría ser un “alivio ante el aumento sostenido de las tarifas de servicios públicos y los precios al consumidor”.

El medio señala que la ayuda económica para los residentes de Nueva York podría alcanzar los US$2 mil 600 millones, en caso de que la iniciativa llegue a aprobarse.

Heastie señala que lo que se busca principalmente es “devolver dinero a los bolsillos de quienes enfrentan el encarecimiento de la vida cotidiana”.

La iniciativa consiste en que aquellos residentes de Nueva York que declararon hasta US$150 mil en su declaración de impuestos estatal del 2025 obtendrían un reembolso de US$500.

En el caso de aquellos hogares cuyos ingresos oscilen entre US$150 mil y US$300 mil, el reembolso sería de US$300.

Infobae señala que la medida también abandonaría los criterios de focalización exclusiva en sectores vulnerables y ampliaría el rango de cobertura para más contribuyentes.

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