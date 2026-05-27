Cuánto costarán las nuevas suscripciones “potenciadas” de WhatsApp, Facebook e Instagram

Meta, dueña de plataformas digitales como WhatsApp, Instagram y Facebook, anunció este 27 de mayo diferentes planes de suscripción para todas sus aplicaciones, los cuales contarán con “funciones potenciadas”.

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, anunció este miércoles, por medio de un video, que los planes de suscripción se denominarán “Plus” y estarán disponibles en todo el mundo.

“Estos planes de suscripción ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en nuestras apps, y se añadirán más funciones divertidas”, afirmó la ejecutiva.

Según información del medio tecnológico TechCrunch, las suscripciones para Instagram y Facebook tendrán un costo de US$3.99 al mes, mientras que para WhatsApp será de US$2.99 mensuales.

Meta también informó que evalúa implementar planes de suscripción para los usuarios de sus aplicaciones de inteligencia artificial (IA), como Meta AI, y otros productos, como las gafas inteligentes.

“Las suscripciones darán a la gente que usa Meta AI más herramientas, más capacidad, solicitudes más grandes y complejas, y más espacio para crear para las empresas y creadores”, señaló la ejecutiva.

Meta is slowly putting every app behind a paywall 👀



New subscriptions just launched:

• Instagram Plus → $3.99/month

• Facebook Plus → $3.99/month

• WhatsApp Plus → $2.99/month



What you get:

• Longer Stories

• Custom app icons

• Searchable viewer lists

• Premium… pic.twitter.com/lT9wU0C0o3 — Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) May 27, 2026

El conjunto de planes de suscripción relacionados con la IA se llamará Meta One y, según TechCrunch, incluirá las modalidades Meta One Plus, por US$7.99 al mes, y Meta One Premium, por US$19.99 al mes.

La aplicación Meta AI seguirá disponible gratuitamente con sus funciones más básicas.

Los planes relacionados con la IA empezarán a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que los planes para creadores y empresas empezarán a probarse esta semana en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladés, indicó el medio.

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