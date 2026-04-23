Por qué Meta despedirá a unos 8 mil empleados el próximo 20 de mayo

Meta, matriz de redes como Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos el próximo 20 de mayo, y se espera que afecte al 10% de su plantilla, es decir, aproximadamente 8 mil empleados.

La información fue confirmada por el medio Bloomberg, que filtró un documento interno de Meta este 23 de abril, el cual está firmado por la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale.

En el memorando también se explica que esta ronda de despidos confirma el cierre de casi 6 mil vacantes que no fueron cubiertas.

La jefa de personal habría dicho que, en un inicio, se contempló concretar más detalles antes de hacer el anuncio oficial de los despidos.

Sin embargo, debido a la filtración de información por parte de medios internacionales, se “tomó la obligación” de confirmar la decisión para “reducir la incertidumbre”.

"Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", señala el texto.

Meta plans to cut 10% of workers, or roughly 8,000 employees, in an effort to boost efficiency and offset its heavy spending on artificial intelligence. https://t.co/Frab4VYE5N — Bloomberg (@business) April 23, 2026

Gale enfatizó que los despidos forman parte de "un esfuerzo continuo para gestionar la empresa de una manera más eficiente y para compensar otras inversiones".

Meta agregó que las personas que se vean afectadas por esta ronda de despidos recibirán una indemnización de hasta 16 semanas de salario.

A esto se suman dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

Los despidos se oficializarán el próximo 20 de mayo, fecha en la que los trabajadores recibirán la notificación en sus portales corporativos. Actualmente, Meta cuenta con casi 79 mil trabajadores.

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