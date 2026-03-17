Olvidar los chequeos médicos ya no es excusa: apps e IA ayudan a cuidar su salud femenina

Muchas personas postergan sus chequeos médicos hasta que aparece un problema. Sin embargo, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para cuidar la salud.

¿Cuándo fue la última vez que se realizó un examen médico? ¿Ha dado seguimiento a sus controles?

Si la respuesta es sí, va por buen camino. Si no, este es un buen momento para priorizar su bienestar y retomar evaluaciones clave, especialmente en el caso de las mujeres.

Los exámenes de orina, sangre y otros que su médico considere importantes son parte de esta rutina. Considere programarlos y, en especial, no olvide que, como mujer, la mamografía se recomienda realizarla después de los 40 años, y el Papanicolaou (PAP), o citología vaginal, se recomienda desde los 21 años, o bien tres años después de comenzar la vida sexual activa.

La importancia del papanicolau y la prueba del VPH

Es importante recordar que el cáncer cervicouterino —también conocido como cáncer cervical— es, en gran medida, una enfermedad prevenible; la mayoría de los casos podrían y deberían erradicarse. En algún momento fue una de las principales causas de muerte relacionadas con el cáncer en mujeres. Aunque las tasas han disminuido en un tercio durante las últimas tres décadas en países como Estados Unidos, el desafío persiste en Guatemala y en regiones como el Caribe.

América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas más altas de cáncer cervicouterino en el mundo. De hecho, esta enfermedad causa la muerte de miles de mujeres cada año en la región. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se registran en promedio más de 15 casos por cada 100 mil mujeres.

La situación en Guatemala refleja lo que ocurre en la región. Guatemala sigue siendo uno de los países con mayor número de casos de cáncer cervicouterino. Cada año se registran 872 muertes por esta enfermedad, con una tasa equivalente a casi 12 muertes por cada 100 mil mujeres, según el Centro de Información del VPH de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Esta situación se relaciona con factores como el acceso limitado a servicios de salud, la falta de programas eficaces de prevención y detección temprana, y las bajas tasas de vacunación contra el VPH —la causa principal de este tipo de cáncer—.

El llevar una vida sana también incluye tener evaluaciones periódicas para monitorear el estado del organismo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Como parte de los esfuerzos de prevención, Ryan Matthew Kahn, médico ginecólogo oncólogo certificado por la Junta Americana de Obstetricia y Ginecología y miembro del equipo médico de Baptist Health, explica que el cambio hacia el tamizaje primario y oportuno mediante pruebas de VPH está alineado con la creciente evidencia científica, particularmente debido a su fuerte capacidad para identificar lesiones precancerosas antes de que progresen.

La prueba del VPH detecta la infección que causa el precáncer o el cáncer de cuello uterino mediante el examen de una muestra de células cervicales. Esta prueba suele realizarse al mismo tiempo que la prueba de Papanicolaou (a veces denominada prueba de Pap). La prueba de Papanicolaou busca cambios anormales en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. Cuando la prueba del VPH y la de Papanicolaou se realizan al mismo tiempo, se denomina prueba conjunta, dice el sitio de Medline Plus.

Kahn promueve la transición hacia el uso de la prueba del virus del papiloma humano (VPH) como método principal de tamizaje. Esta recomendación se basa en su mayor capacidad para identificar riesgos tempranos, así como en su alta sensibilidad y eficacia, sin dejar de lado alternativas como el Papanicolaou para detectar cánceres cervicouterinos no asociados al VPH.

El ginecólogo Kahn también explica que más del 95% de los cánceres cervicouterinos son causados por el VPH y añade que la vacuna contra el VPH es “más del 99% efectiva” en la prevención de displasia severa y cáncer, sin evidencia de disminución en su efectividad después de más de 20 años de estudios.

No deje de lado la mamografía

Sobre este aspecto, el médico y cirujano Luis Yanes indicó en una entrevista con Prensa Libre que en países desarrollados las tasas de cáncer avanzado son menores en comparación con naciones como Guatemala, debido a la detección temprana. Subrayó que no es lo mismo enfrentar el cáncer en una etapa inicial que hacerlo cuando ya presenta complicaciones.

Un diagnóstico temprano permite que una paciente retome su vida en aproximadamente cinco años, mientras que quienes son diagnosticadas en etapa cuatro rara vez superan ese plazo de vida, aclara el médico.

Una de las formas iniciales de detección es el autoexamen, considerado por Yanes como una herramienta valiosa que debe practicarse una vez al mes para identificar cambios en el seno y la axila.

No obstante, aclaró que este método es insuficiente, ya que muchas personas no están entrenadas para detectar masas menores de dos centímetros. Por ello, es necesario complementarlo con otros exámenes como:

Mamografía

Ultrasonido

Resonancia magnética

Tomografía

Inteligencia artificial

¿Cómo recordar los exámenes y seguimientos?

1. Flo

Flo es una aplicación de salud para mujeres y es ideal para hacer un seguimiento de sus periodos, ovulación y embarazo. El 64% de las usuarias señala que Flo le ha ayudado a querer y escuchar más a su cuerpo, además ha sido una alerta para buscar apoyo médico frente a cambios en el cuerpo. La aplicación tiene versión gratuita como de pago, y ambas incluyen todas las funciones básicas.

Ubíquela en https://flo.health/

2. Agendas digitales



Puede usar asistentes como Google Calendar o Notion y programar los exámenes de seguimiento.

Programe de forma anual los seguimientos o consulte con su médico. Ponga una fecha, si fuera su fecha de cumpleaños o lo más cercano podría ayudarle.

3. IA conversacional (como ChatGPT)



Puede usar inteligencia artificial para:

Pregunte cuándo corresponde el próximo examen

Lleve registro de fechas

Reciba explicaciones claras sobre prevención

Recuerde siempre consultar con su médico los detalles para confirmar las fechas. Algunas personas requieren de evaluaciones más constantes.