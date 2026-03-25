¿Por generar adicción a las redes? Por qué Meta y Youtube deberán pagar US$3 millones a EE. UU.

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¿Por generar adicción a las redes? Por qué Meta y Youtube deberán pagar US$3 millones a EE. UU.

Este 25 de marzo se ha determinado si Meta y Youtube son declarados culpables en un juicio donde los señalan de promover adicción a las redes sociales.

EFE

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Meta/Youtube court case verdict reactions in Los Angeles

El abogado de Kayle GM, Mark Lanier (C), habla con los medios después de que un jurado declarara responsables a Meta y YouTube en el juicio por adicción a las redes sociales celebrado a las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 25 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de US$3 millones y otros posibles daños.

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia.

Ambas plataformas deberán pagar US$3 millones en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos.

De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70 % de dicho coste y YouTube del resto.

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El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta la demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1 mil 500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de US$375 millones.

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EE.UU.

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