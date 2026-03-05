Operación Eclipse: qué reveló Interpol del operativo contra abuso infantil en Guatemala y otros ocho países

La denominada "Operación Eclipse" fue una serie de acciones coordinadas por la Interpol en nueve países de Latinoamérica y Centroamérica que permitieron el rescate de 65 víctimas de abuso sexual infantil.

Este 5 de marzo, la agencia policial internacional reveló más detalles de este operativo, el cual se desarrolló durante once meses y también permitió la captura de 60 personas.

La Interpol detalló que la operación se llevó a cabo en Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

También reveló que la mayoría de las víctimas tenían entre 5 y 13 años, y 80% de ellas eran niñas.

Con respecto a los detenidos, la Interpol afirmó que varios tenían diferentes conexiones con las víctimas, ya que había familiares, amigos, vecinos y maestros.

La Interpol señaló que las víctimas rescatadas recibieron protección por parte de las autoridades de sus respectivos países.

🚨 65 victims identified, 60 arrests in year-long child sexual abuse operation in the Americas



Operation Eclipse brought together authorities across nine countries to target the production and distribution of child sexual abuse and exploitation material, with a focus on… pic.twitter.com/jP5ZfG3HvO — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 5, 2026

También se dieron más detalles de cómo se llevaron a cabo los operativos en diferentes países. Por ejemplo, en Panamá, la Interpol logró resolver un caso de abuso sexual infantil que habría estado vigente desde hace más de una década.

En Costa Rica se detalló el caso de un agresor sexual que se habría hecho pasar por una celebridad en internet para abusar de una víctima.

En República Dominicana, se indicó que una de las detenidas era madre de una víctima, quien habría permitido abusos contra su hija.

