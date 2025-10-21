Operación River Wall: de que trata el despliegue militar hecho por EE. UU. en el Río Grande

"River Wall" es el nombre que ha recibido el reciente operativo anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), que buscará un mayor control migratorio en el río Grande.

El anuncio fue complementado con una publicación de la Guardia Costera en la red social X, donde se señaló que este operativo evitará "el ingreso de delincuentes peligrosos a Estados Unidos".

"El DHS pondrá en marcha la operación River Wall para proteger el río Grande contra la inmigración ilegal, los narcoterroristas y otras actividades delictivas en nuestra frontera sur", señaló el DHS en X.

Por su parte, la Guardia Costera detalló que esta operación busca "proteger" las más de 260 millas que conforman la frontera de Estados Unidos a lo largo del río Grande.

"El río Grande es un entorno complejo, propenso a actividades ilegales y amenazas a nuestra seguridad nacional", detalló la Guardia Costera.

Varios videos publicados por las autoridades estadounidenses muestran el despliegue de diferentes comandos armados, además de vehículos como lanchas.

Medios como El País citan las declaraciones del comandante del operativo, Chris Cumberland, quien asevera que la operación River Wall busca combatir el "tráfico de droga y varias amenazas que pongan en peligro la seguridad nacional".

