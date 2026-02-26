¿Pérdidas millonarias? Cuánto perdió México por la violencia tras el operativo contra “El Mencho”

Luego del operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en Jalisco, se ha empezado a hacer un recuento de las pérdidas económicas causadas por los hechos violentos en diferentes sectores del territorio mexicano.

El 25 de febrero, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que México tuvo pérdidas económicas de entre US$87.47 y US$116 millones.

"Con prudencia, quisiera presentar estimaciones preliminares de pérdidas entre 1 mil 500 y 2 mil millones de pesos (unos US$87.47 a US$116 millones)", anunció el presidente de la Confederación, Octavio de la Torre.

El directivo señaló que los múltiples hechos violentos, como el bloqueo de carreteras, los incendios de vehículos y los cierres preventivos, afectaron alrededor de un millón de negocios en México.

También añadió que el operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes tuvo repercusiones en 24 de las 32 regiones de México.

Debido a los operativos, De la Torre señaló que muchos negocios decidieron cerrar por la seguridad de sus trabajadores, debido al ambiente de incertidumbre que generó la situación.

La violencia tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes impactó a UN MILLÓN de negocios



Asimismo, agregó que muchos comercios que no sufrieron directamente las consecuencias de los hechos violentos se han visto afectados por aspectos como la suspensión de actividades y la cancelación de rutas.

Finalmente, el directivo dijo que la inseguridad en México ha llevado a muchas empresas a incrementar los gastos de prevención y protección.

Por ejemplo, De la Torre indicó que el costo total por inseguridad asciende a 124 mil millones de pesos (aproximadamente US$7 mil 229 millones).

De esa cantidad, el 54% es gasto preventivo, mientras que el 46% son pérdidas directas.

