Así fue el momento en que soldados mexicanos fueron emboscados por narcos tras la muerte de “El Mencho”

La emboscada contra elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Michoacán marcó el eje del análisis en el programa Impacto Directo de Guatevisión, donde expertos coincidieron en que la violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, representa un mensaje directo al Estado mexicano.

Durante la emisión se recordó que el ataque ocurrió en un tramo carretero entre Carapan y Zamora, en el estado de Michoacán, donde seis oficiales resultaron heridos, según reportes preliminares. A partir de estos hechos, los analistas centraron su reflexión en el alcance del desafío que enfrentan las autoridades.

“No creo que estén preparándose, ya lo están haciendo”

Uno de los expertos afirmó que la crisis no será de corto plazo y subrayó: “Y toda esta crisis que está atravesando México va a costar mucho tiempo el poder retomar nuevamente el control”. En la misma línea, advirtió sobre la capacidad operativa de los grupos criminales:

“Sabemos que estos grupos si bien de momento han dejado las armas abajo se podrían estar preparando para organizar un nuevo ataque en contra de las fuerzas del orden”.

Sin embargo, otro panelista fue más categórico: “No creo que estén preparándose, ya lo están haciendo. Esto empezó desde el momento en que supieron de la muerte del líder”.

“Están lanzando un claro mensaje al gobierno mexicano”

El debate se centró en la interpretación del trasfondo del ataque. Según se expuso en el programa, no se trata únicamente de una reacción violenta, sino de una demostración de fuerza. Uno de los analistas explicó: “Ahora no se debe tomar como se están vengando, no. Ellos están lanzando un claro mensaje al gobierno mexicano diciéndole mataron a la persona que nos encabezaba pero no significa que nosotros vamos a desaparecer”.

Añadió que el escenario constituye “una prueba de fuego para la presidenta Schembach porque viene el mundial”, al considerar que la coyuntura ocurre en un momento clave para México por la organización de eventos internacionales.

En el panel también se mencionó la preocupación por actividades de alto perfil. “Es un pulso que están teniendo este grupo que no creo que vaya a ser fácil de reducir”, afirmó uno de los expertos. Otro comentó:

“Hay varias actividades que muy bien promocionaban a la República Mexicana pero obviamente no podrían dar una respuesta concreta que es lo que van a hacer porque obviamente los niveles de inseguridad ya rebasaron las posibilidades que tiene la República de México”.

El análisis trascendió el caso mexicano y se trasladó al contexto nacional. Uno de los participantes advirtió: “Aquí también en la reflexión también es para Guatemala, porque lo que está pasando ya muy bien podría ser un ejemplo de lo que podría ya darse en Guatemala”.

Explicó que las estructuras criminales piramidales permiten sustituciones inmediatas en la cúpula: “Aunque fallezca y hayan obviamente eliminado la figura esta de este personaje ya tienen como dijo aquí mi colega Roxy, personas que inmediatamente suplantan, obviamente utilizan la jerarquía”.

En ese punto se discutió la idea de los llamados linajes dentro de organizaciones criminales. Uno de los panelistas matizó:

“Linajes como que fueran reyes, ellos no son reyes, dicen linajes. Dentro de los narcotraficantes se toma eso como un linaje”.

Un mensaje que trasciende fronteras

El programa concluyó que la emboscada en Michoacán no solo evidencia la capacidad de reacción del crimen organizado tras la muerte de su cabecilla, sino que expone un desafío estructural para la seguridad regional.

Las opiniones vertidas en Impacto Directo coincidieron en que el reacomodo interno de estos grupos podría prolongar la violencia y generar efectos más allá de México, en un contexto donde la coordinación entre Estados será determinante.

