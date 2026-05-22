¿Perdió apoyo republicano? qué pasará con la candidatura del guatemalteco Diego Morales para secretario de estado de Indiana

Diego Morales, guatemalteco que actualmente es el secretario de Estado número 63 de Indiana, EE. UU., ha enfrentado numerosas presiones para que retire su candidatura para las próximas elecciones de noviembre.

De acuerdo con medios de ese estado, como IndyStar, Morales, quien ocupa el cargo desde el 2023, ha sido criticado por ambos bandos políticos; sin embargo, afirma que confía en que será nominado nuevamente.

Para que Morales sea candidato en las elecciones generales de noviembre, primero debe convencer a los miembros republicanos en una convención que se llevará a cabo en junio, para obtener la candidatura.

En un reciente mensaje publicado en la red X, Morales afirmó que confía en que será nominado nuevamente.

“Los delegados decidirán quién será el candidato republicano a secretario de Estado de Indiana. La decisión corresponde únicamente a los delegados de la convención republicana, y confío en que seré nominado nuevamente”, afirmó.

Indiana Secretary of State Diego Morales says he's leaving his future up to the delegates at next month's Indiana Republican State Convention. https://t.co/ltVnnzTdzG pic.twitter.com/HUXsm2AXpy — WISH-TV News (@WISHNews8) May 21, 2026

Además, este 22 de mayo, el gobernador de Indiana, Mike Braun, declinó pronunciarse a favor de que Morales suspenda su candidatura, aunque señaló que “nunca” ha apoyado al secretario ni a otros candidatos.

“Me gusta un proceso que invite a la crítica, si es necesario, y a diferentes puntos de vista. En este caso, esa es la postura que he mantenido desde el principio. Por eso no necesito cambiar mi posición actual”, dijo Braun en una conferencia de prensa.

Indiana Gov. Mike Braun on Friday declined to join a growing list of top Hoosier Republicans calling for Secretary of State Diego Morales to suspend his reelection bid.



REPORT: https://t.co/pXdsIHLVno pic.twitter.com/lsbeBUDo2t — 21Alive News (@ABC21WPTA) May 22, 2026

Las declaraciones del gobernador de Indiana surgen luego de que el senador estadounidense Jim Banks y el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, retiraran su apoyo a Morales.

En su lugar, los funcionarios respaldaron al candidato republicano Max Engling, quien es asesor principal y director regional en la oficina de Banks.

Morales también perdió el apoyo del tesorero de Indiana, Daniel Elliott, quien este viernes exigió la renuncia inmediata del guatemalteco.

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