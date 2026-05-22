Internacional
¿Perdió apoyo republicano? qué pasará con la candidatura del guatemalteco Diego Morales para secretario de estado de Indiana
El guatemalteco Diego Morales, actual secretario de Estado de Indiana, ha perdido apoyo de varios republicanos de cara a las próximas elecciones de noviembre.
El Secretario de Estado de EE. UU. para Indiana, Diego Morales, participa en un debate en la tercera edición húngara de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC Hungría), celebrada en Budapest, Hungría, el 26 de abril de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)
Diego Morales, guatemalteco que actualmente es el secretario de Estado número 63 de Indiana, EE. UU., ha enfrentado numerosas presiones para que retire su candidatura para las próximas elecciones de noviembre.
De acuerdo con medios de ese estado, como IndyStar, Morales, quien ocupa el cargo desde el 2023, ha sido criticado por ambos bandos políticos; sin embargo, afirma que confía en que será nominado nuevamente.
Para que Morales sea candidato en las elecciones generales de noviembre, primero debe convencer a los miembros republicanos en una convención que se llevará a cabo en junio, para obtener la candidatura.
En un reciente mensaje publicado en la red X, Morales afirmó que confía en que será nominado nuevamente.
“Los delegados decidirán quién será el candidato republicano a secretario de Estado de Indiana. La decisión corresponde únicamente a los delegados de la convención republicana, y confío en que seré nominado nuevamente”, afirmó.
Además, este 22 de mayo, el gobernador de Indiana, Mike Braun, declinó pronunciarse a favor de que Morales suspenda su candidatura, aunque señaló que “nunca” ha apoyado al secretario ni a otros candidatos.
“Me gusta un proceso que invite a la crítica, si es necesario, y a diferentes puntos de vista. En este caso, esa es la postura que he mantenido desde el principio. Por eso no necesito cambiar mi posición actual”, dijo Braun en una conferencia de prensa.
Las declaraciones del gobernador de Indiana surgen luego de que el senador estadounidense Jim Banks y el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, retiraran su apoyo a Morales.
En su lugar, los funcionarios respaldaron al candidato republicano Max Engling, quien es asesor principal y director regional en la oficina de Banks.
Morales también perdió el apoyo del tesorero de Indiana, Daniel Elliott, quien este viernes exigió la renuncia inmediata del guatemalteco.
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