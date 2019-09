Plan de AMLO para Centroamérica, estrategia fallida: Amnistía Internacional

Foto: Reuters.

Mérida, Yucatán.- El Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual se enfoca en invertir y apoyar económicamente a la región, no atiende las causas de raíz de la crisis migratoria, aseguró Amnistía Internacional.

“Es una estrategia totalmente fallida, es partir desde el reconocimiento de que estás personas estarían saliendo sólo por una razón económica cuando sabemos que no es el caso, la mayoría de estas personas están saliendo para sobrevivir, para salvar su vida y a sus comunidades, son personas que están escapando de la violencia generalizada”, detalló Erika Guevara Rosas, directora del organismo para América Latina en el marco de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz 2019.

No sólo se trata de violencia, agregó; los habitantes de los países centroamericanos se enfrentan a extorsión, violencia sexual, reclutamiento de niñas y niños al crimen organizado y violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios gobiernos.

En ese sentido, señaló que es importante reconocer que la principal razón por la que huyen las personas de su país es la violencia y el plan de desarrollo que pusó en marcha el gobierno de México resulta insuficiente.

“Frente a una realidad como esa en donde la impunidad es la norma, es decir, no se investigan violaciones a derechos humanos, no se llevan a los perpetradores frente a la justicia, en donde la corrupción continúa siendo un legado histórico que estos países enfrentan, que tú des un dinero para invertir en desarrollo social no garantiza que la corrupción no empañe sus esfuerzos y no será suficiente mientras no se atiendan los problemas de raíz de estas comunidades”, afirmó.

El plan presentado por Alicia Bárcena, secretaría general de la Cepal, en marzo de este año está basado en cuatro ejes: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana.

La propuesta apunta la importancia de construir un nuevo espacio económico con la integración comercial, productiva, energética y logística de los países del norte de Centroamérica y los estados del sur de México.

Facilitar la inversión entre México y estos países, así como establecer cadenas regionales de valor, con énfasis en incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas también es una de las medidas que integra el plan.

En materia de bienestar social se propone universalizar la educación segura hasta secundaria, especialmente en zonas de alta violencia; otorgar becas académicas y de sustento para la educación vocacional, cerrar las brechas salariales y de ingreso laboral entre hombres y mujeres y garantizar la seguridad alimentaria.

Detenciones de migrantes

Guevara Rosas apuntó que en este momento existe una crisis por violación a derechos humanos en México, misma que afecta directamente a los migrantes centroamericanos, debido a que son sujetos a detenciones arbitrarias y se separan a familias, una actitud que originalmente fue criticada del gobierno de Estados Unidos por hacer lo mismo con migrantes mexicanos.

“Lo más preocupante es que se haya puesto a la Guardia Nacional, 12,000 elementos en el sur (de México) y aproximadamente 7,000 en el norte, para hacer tareas de oficiales de migración. Estamos hablando de una Guardia Nacional altamente militarizada y que hoy en día se encuentra deteniendo a personas que no han cometido ningún delito y buscan protección internacional y están siendo tratadas como criminales en territorio internacional”, advirtió.

