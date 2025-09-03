Por qué Florida planea acabar con la obligatoriedad de las vacunas en escuelas

Este miércoles 3 de septiembre, el estado de Florida anunció sus planes para eliminar el mandato obligatorio de vacunas. Muchos de estos exigen que los niños se vacunen en contra de enfermedades como poliomielitis para poder asistir a las escuelas públicas. En previas ocasiones, oficiales de la administración de Donald Trump han criticado la eficacia de las vacunas.

Aunque dichos mandatos están establecidos en la ley de Florida, Joseph Ladapo, representante de la cartera de salud estatal, anunció que comenzaron a trabajar en su eliminación con el apoyo del gobernador republicano Ron DeSantis. “¿Quién soy yo, o cualquier otra persona, para decirte qué debes introducir en tu cuerpo?”, concluyó Ladapo.

En el mismo evento, el gobernador DeSantis defendió la libertad médica, el consentimiento informado y los derechos de loa padres en cuanto la educación de sus hijos. Además, anunció “Florida Make America Healthy Again”, una comisión antivacunas alineada con los requerimientos del presidente Donald Trump y el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

BBC reporta que, de acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la vacunación previene cuatro millones de muertes de niños al año. Sin embargo, en 2024, Florida tuvo una tasa de excepciones más alta que el promedio.

La legisladora demócrata Anna Eskamani, en un post de X, se opuso a esta decisión, clasificándola como imprudente y peligrosa.

CNN reportó que los 50 estados del país tienen mandatos de inmunización escolar desde el comienzo de la década de 1980. Uno de ellos detalla que los niños de prescolar deben vacunarse para sarampión, poliomielitis y tétanos. Sin embargo, no se realizó un mandato similar para la vacuna de covid-19. Todos los estados permiten excepciones a esta obligación y la gran mayoría admite casos especiales por razones personales o creencias religiosas.

Las excepciones han incrementado en los últimos años, marcando un nuevo pico en el año escolar 2024-2025 entre los niños de prescolar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comentó que las vacunas, en los últimos 50 años, han protegido de enfermedades a más de 154 millones de personas, especialmente niños.