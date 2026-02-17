Por qué Tricia McLaughlin, portavoz del DHS y defensora de las redadas de Trump, dejará su puesto

Este 17 de febrero se confirmó la salida de Tricia McLaughlin, principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y una de las principales defensoras de las redadas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Fuentes cercanas al DHS revelaron que McLaughlin informará este mismo martes su salida del cargo, la cual se prevé para la próxima semana.

La salida de la portavoz del DHS ocurre en medio de fuertes señalamientos hacia la administración de Trump y el departamento, por las diversas redadas migratorias realizadas en diferentes zonas de EE. UU.

Las críticas también se intensificaron luego de las muertes de Renee Good y Alex Pretti, a manos de miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Estos hechos han generado numerosas críticas hacia el Departamento, en especial hacia McLaughlin, quien en reiteradas ocasiones expresó su apoyo a las redadas migratorias de Trump, al aparecer en varios noticieros para hablar de sus políticas migratorias.

Sin embargo, medios como CNN aún no han establecido si existe un motivo concreto para la salida de McLaughlin.

The Department of Homeland Security’s top spokesperson, Tricia McLaughlin, is stepping down, a Trump administration official told CNN. https://t.co/1M34OVjlt2 — CNN (@CNN) February 17, 2026

Además, este 17 de febrero se cumplen cuatro días desde que se anunció el cierre administrativo del DHS, luego de que legisladores demócratas se negaran a firmar el presupuesto del Departamento.

Los demócratas afirmaron que autorizarán el presupuesto solo si hay reformas en la manera en que se ejecutan los operativos migratorios.

BREAKING: DHS spokeswoman Tricia McLaughlin to leave Trump administration, source with knowledge confirms pic.twitter.com/YL33AyQhfV — Fox News (@FoxNews) February 17, 2026

La Casa Blanca se ha visto obligada a modificar su respuesta agresiva, luego de que el zar fronterizo, Tom Homan, anunciara la semana pasada el retiro de la mayoría de agentes en Mineápolis.

