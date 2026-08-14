Por qué Trump comparó la migración durante el gobierno de Biden con lo ocurrido en Ceuta, España

El presidente Donald Trump dijo este 14 de agosto que, durante el gobierno de su antecesor, Joe Biden, Estados Unidos vivió “casi a diario” la entrada de migrantes, como ocurrió en Ceuta, España.

El mandatario hizo las declaraciones durante un mitin en el condado de Nassau, Nueva York, donde además criticó la política migratoria del expresidente demócrata.

“Lo vieron el otro día en España, ¿verdad? Ahora imaginen: dejaron entrar a 65 mil personas. Recuerden: 25 millones de personas, nosotros estábamos peor. Fue así cada día en nuestro país, durante meses y meses”, dijo Trump.

En concreto, Trump criticó la política de “frontera abierta” de Biden que, en sus palabras, “permitió la llegada de muchos criminales a Estados Unidos”.

El mandatario también señaló por la política migratoria a la entonces zar de la frontera y exvicepresidenta Kamala Harris.

Enfatizó que ahora su gobierno “tiene la facultad de sacar del país a las personas que están aquí ilegalmente”.

El mandatario visitó la Academia de Policía del condado de Nassau y posteriormente ofreció un discurso centrado en la reducción del crimen en el país bajo su liderazgo y, en concreto, en esta zona de Long Island, al este del estado de Nueva York, que durante años estuvo azotada por la violencia de pandillas como la MS-13.

Allí expresó su respaldo al ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, candidato del partido a gobernador del estado de Nueva York frente a la actual gobernadora, la demócrata Kathy Hochul. Trump lo señaló como defensor de la ley y el orden y representante del “sentido común”.

"That was four years in hell."



President Trump rips the Biden administration's record on crime and immigration.



Trump then mentions the radical left's push to defund police...



"Does that play well in this room?" Trump asks.



"NO!" the law enforcement crowd responds. pic.twitter.com/eZ7EBNA08R — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026

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